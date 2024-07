AngloGold Ashanti erreicht das Hoch vom Mai 2023

Quelle Chart: stock3

Das südafrikanische Minenunternehmen AngloGold Ashanti Ltd. stand seit einigen Monaten nicht mehr im Fokus. Und doch lässt sich seit der damaligen Analyse vom 5. März feststellen, dass sich die damals andeutende Dynamik in beeindruckender Art und Weise fortsetzte. Die Ziele von 22,92 USD oder 24,19 USD wurden dabei längst eingestellt und vielmehr ist jetzt das Level rund um 30,00 USD interessant. Mehr dazu im Nachgang.Seit dem Jahresbeginn und der damit einhergehenden Bodenbildung seit Ende 2023 vollzieht die Aktie einen starken Aufwärtsschub. Hierbei etablierte sich mittlerweile ein Aufwärtstrendkanal, welcher durchaus wegweisend für die zukünftige Entwicklung sein könnte. Durch die Zugewinne von mittlerweile >90 %, vom Januartief ausgehend, lässt sich diese Bewegung ebenso stark untermauern. Denn diese Performance will erst einmal nachgemacht werden. Klarerweise sind die Märkte keine Einbahnstraße. Dennoch deutet insbesondere ein Wochenschlussstand über der 30,00 USD-Marke und speziell über dem Mai-Hoch 2023 von 30,16 USD mittelfristig weiteres Aufwärtspotenzial an.Dabei darf beziehungsweise muss man den Widerstand von 38,31 USD nennen, welcher hier als klar ausweisbares Ziel gilt. Zuvor könnte es in Richtung der oberen Trendkanallinie zwischen 32,50 und 33,50 USD aufwärtsgehen, um in einer nachgeschalteten Konsolidierung ein Pullback an das aktuelle Level von 30,00 USD zu erfahren. Doch widmen wir uns diesem Szenario, sofern die Bullen tatsächlich weiter auf Kurs bleiben. Sollte es nämlich zu Gewinnmitnahmen auf aktuellem (Widerstands-)Niveau kommen, könnte sich auch eine vorgeschaltete Abwärtsbewegung in Richtung der Unterstützung von 26,77 USD geben.Knapp darunter befindet sich die untere Trendlinie des bereits benannten Aufwärtstrendkanals und bietet zusätzlichen Halt für den Fall einsetzender Gewinnmitnahmen. Etwas Toleranz ist dementsprechend erlaubt. Allerdings dürfte ein zu starkes Abtauchen die Bären wieder in den Vorteil bringen. Rücksetzer unter dem Niveau von 25,50 USD könnten hierbei als Verkaufstrigger dienen und zusätzliche Verluste aktivieren. Folglich müsste man mit Verlusten bis 24,19 USD und darunter bis 22,92 USD rechnen. Unterhalb von 22,92 USD würden in weiterer Konsequenz buchstäblich die Lichter ausgehen und die Bären wären wieder klar in ihrer Dominanz unterwegs.Die Bullen sind in der Spur und weitere Performance erscheint gut möglich. Ein Ausbruch über 30,00 USD könnte kurzfristig weiter in Richtung 32,50 bis 33,50 USD beflügeln, bevor es im Anschluss zu einem Pullback (Schwungholen) bis 30,00 USD kommen könnte. Mittelfristig bleibt das Level von 38,31 USD als klare Zielmarke zu nennen.Aktuell haben es die Bären schwer und doch könnte sich im Bereich des Hochs aus 2023 eine Gegenbewegung ereignen. Sollten daher die Verkäufer auftreten, könnte es durchaus innerhalb des etablierten Trendkanals zu Rücksetzern bis 26,77 USD und tiefer bis zur unteren Trendkanallinie um 25,50 USD kommen. Unterhalb davon wäre ein Verkaufssignal aktiviert.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.