Solaris Resources: Aktie steigt um 25,4%  Rückzug aus Kanada und Spin-Out angekündigt

Der Aktienkurs von Solaris Resources Inc. stieg vor Kurzem um 25,4% auf 4,24 CAD. Der Sprung folgte aus der Entscheidung des Unternehmens, seinen kanadischen Standort aufzugeben und stattdessen ein neues Büro in Zug, Schweiz, zu eröffnen. Der Kupfer-Gold-Explorer ist entschlossen, chinesische Investitionen zu erhalten, die von der kanadischen Regierung blockiert werden.Solaris hat eine strategische Investition in Höhe von 130 Mio. CAD durch das chinesische Unternehmen Zijin Mining abgelehnt, das einen Anteil von 15% an dem Juniorunternehmen erwerben wollte. Das Unternehmen erklärte, dass es im Rahmen der Überprüfung des Investment Canada Act keine Genehmigung für die Investition erhalten habe. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die kanadischen Maßnahmen seine Fähigkeit beeinträchtigen, den vollen Wert seiner Vermögenswerte zu realisieren, und den Pool potenzieller Interessenten für den Erwerb und die Entwicklung von seinem Warintza-Projekt in Ecuador einschränken. Die Verlagerung nach Ecuador ziele darauf ab, das Unternehmen in die Lage zu versetzen, die Renditen für die Aktionäre zu maximieren und die Interessen der Stakeholder zu schützen, indem es sich mit den Regulierungsbehörden in Ecuador abstimmt, so das Unternehmen.Ab dem 1. Januar 2025 wird Solaris in Kanada nicht mehr präsent sein und keine Angestellten oder freien Mitarbeiter mehr beschäftigen. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Wegzug keine nachteiligen steuerlichen Folgen oder Auswirkungen auf die Börsennotierung haben wird.Das Unternehmen plant außerdem, seine nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerte, darunter die Projekte La Verde, Capricho und Paco Orco, bis 2025 in ein neues, wachstumsorientiertes Kupferunternehmen auszugliedern.© Redaktion MinenPortal.de