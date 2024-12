Rob McEwen: Herausforderungen und Potential!

Im Zusammenhang mit unserer Veranstaltung Forum ONE am 7. November sprach Jan Kneist mit Rob McEwen, dem Vorsitzenden von McEwen Mining Inc . und Michael Meding, dem Vizepräsidenten und Geschäftsführer von McEwen Copper Inc. Unter anderem gab Rob McEwen einen Überblick über die aktuellen Kennzahlen und Strategien des Unternehmens.McEwen Mining ist auch maßgeblich an einem der größten unerschlossenen Kupferprojekte der Welt, Los Azules in Argentinien, beteiligt, über das Michael Meding berichtete. Er erläuterte beispielsweise, dass man mit Los Azules das Ziel verfolge, innovative Ansätze zur Förderung der Umweltverträglichkeit zu entwickeln.McEwen Mining ist ein Gold- und Silberproduzent mit Betrieben in Nevada, Kanada, Mexiko und Argentinien. Das Unternehmen hält auch einen Anteil von 48,3% an McEwen Copper, die das große Kupferprojekt Los Azules in Argentinien entwickelt, das sich in einem fortgeschrittenen Stadium befindet. Ziel des Unternehmens ist es, die Produktivität und Lebensdauer seiner Anlagen zu verbessern, um den Aktienkurs zu steigern und eine Rendite zu erwirtschaften. Rob McEwen, Vorstandsvorsitzender und Haupteigentümer, hat persönlich 225 Millionen US-Dollar in das Unternehmen investiert.© Redaktion GoldSeiten.de