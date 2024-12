Darauf kommt es bei Gold an

Ich habe seit 2015 darüber geschrieben. Gold muss sich besser entwickeln als der Aktienmarkt, um sich in einem säkularen Bullenmarkt zu befinden. Vor ein paar Jahren habe ich das Konzept modifiziert und Anleihen mit einbezogen. Gold muss sich besser entwickeln als ein herkömmliches 60/40-Anlageportfolio (60% Aktien, 40% Anleihen), um sich in einem säkularen Bullenmarkt zu befinden. Die 1960er Jahre sind der einzige Ausreißer aus diesem Konzept, da die Goldminenaktien, die stellvertretend für Gold stehen, 1964 aus einem 28-jährigen Tiefstand ausbrachen und um 300% bis zu einem Höchststand im Jahr 1968 stiegen.Der Ausbruch von Gold aus einem 13-jährigen Cup-&-Handle-Muster im März 2024 ist der beste historische Vergleich. Der Unterschied besteht darin, dass der Goldpreis den Aktienmarkt noch nicht übertroffen hat, wie dies bei Goldaktien Mitte bis Ende der 1960er Jahre der Fall war. Es ist verwunderlich, dass Gold aus einem 13-jährigen Cup-&-Handle-Muster ausbrach und von 2.100 Dollar auf 2.800 Dollar anstieg, sich aber nicht besser als der Aktienmarkt entwickelte. Dies unterstreicht die Notwendigkeit eines Bärenmarktes bei Aktien und eines Ausbruchs von Gold aus dem 60/40-Portfolio.Im nachstehenden Chart wird der säkulare Bärenmarkt bei Aktien (gelb) hervorgehoben, der S&P 500 verliert seinen 40-monatigen gleitenden Durchschnitt (rote Linie) und das Bestätigungssignal von Gold gegenüber dem 60/40-Portfolio (blaue Linie).Beachten Sie auch, dass die Ausbrüche von Gold gegenüber dem 60/40-Portfolio immer dann stattfanden, wenn oder wenn die Edelmetalle von den Bärenmärkten bei Aktien abwichen. Das nächste Signal wird also wahrscheinlich dann kommen, wenn die Edelmetalle von einem Bärenmarkt bei Aktien abweichen. Bis dahin befinden sich Gold und Silber weiterhin in einem Aufwärtstrend, aber es sieht nicht nach einem Bullenmarkt aus. Es fließt kein neues Kapital in diesen Sektor. Dies hält die Bewertungen niedrig und schadet, relativ gesehen, den fremdfinanzierten Titeln.Goldaktien und Junioren sind fremdfinanziert. Silber ist eine fremdfinanzierte Anlage. Wenn Gold anfängt, das 60/40-Portfolio und den Aktienmarkt ernsthaft zu übertreffen, werden Gold, Silber und andere fremdfinanzierte Titel in die Höhe schnellen, da frisches Kapital in den Sektor fließt. Bis dahin kann man sich in qualitativ hochwertigen Junior-Unternehmen positionieren, die diesen Anstieg anführen werden.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 6. Dezember 2024 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.