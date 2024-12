Der Gold- und Silberbullenmarkt ist noch nicht vorbei

Der Ausbruch von Gold aus einem 13-jährigen Cup-&-Handle-Muster ist wahrscheinlich der Beginn eines neuen säkularen Bullenmarktes. Wie wir jedoch letzte Woche geschrieben haben, kann ein neuer säkularer Bullenmarkt im gesamten Edelmetallsektor erst dann beginnen, wenn Gold gegenüber dem herkömmlichen 60/40-Anlageportfolio ausbricht. Einige sind besorgt, dass die schwache relative Performance darauf hindeutet, dass der Bullenmarkt vorbei ist oder dass Edelmetalle für immer totes Geld sind.Die Realität ist, dass der säkulare Bullenmarkt bei Edelmetallen noch nicht begonnen hat. Es gibt zwei wichtige Indikatoren, die es zu beobachten gilt. Der erste ist, dass Gold aus dem 60/40-Portfolio ausbricht, während der andere ist, dass der S&P 500 nach einem jahrelangen Aufwärtstrend seinen 40-monatigen gleitenden Durchschnitt verliert. Wir stellen den S&P 500, Gold gegenüber dem 60/40-Portfolio und Gold dar.Die letzten beiden säkularen Bullenmärkte bei Gold und Edelmetallen endeten elf Jahre, nachdem der S&P 500 seinen säkularen Höchststand erreicht hatte, bzw. zehn Jahre, nachdem der S&P 500 seinen 40-monatigen gleitenden Durchschnitt verlor (Ende 1969 und 2001). Gold und Edelmetalle erreichten ihren Höchststand neun bzw. zehn Jahre, nachdem das Verhältnis von Gold zu 60/40 Portfolio seinen Aufstieg zum Ausbruch begann. Gegenwärtig tendieren die Edelmetalle nach oben, wie sie es Mitte der 1960er Jahre mit dem Aktienmarkt taten. Das ist der beste historische Vergleich.Selbst wenn wir im Jahr 2025 diese bullischen Signale für Edelmetalle erhalten (der S&P 500 erreicht seinen Höchststand, Gold bricht aus dem 60/40-Portfolio aus), könnte der säkulare Bullenmarkt bis Mitte des nächsten Jahrzehnts andauern. Wenn der säkulare Bullenmarkt am Aktienmarkt weitere 13 Monate anhält, könnten wir 2036-2037 einen Höchststand bei den Edelmetallen erleben. Wenn Gold anfängt, das 60/40-Portfolio und den Aktienmarkt ernsthaft zu übertreffen, werden Gold, Silber und andere fremdfinanzierte Anlagen in die Höhe schnellen, da frisches Kapital in den Sektor fließt. Im Moment ist es am besten, sich in den Qualitätsunternehmen zu positionieren, die im aktuellen makroökonomischen Umfeld führend sein werden.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 14. Dezember 2024 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.