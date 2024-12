Gold am Tag der FED-Sitzung

Quelle Chart: stock3

Bereits zur vergangenen Analyse vom 28. November verwiesen wir beim Goldpreis auf das Widerstandslevel von 2.713 USD. In der vorangegangenen Woche versuchte sich Gold bereits an einem Ausbruch, welcher letztlich scheiterte und so notiert das edle Metall derweil rund um den Monats-Pivot-Punkt vom Dezember bei 2.650 USD. Heute Abend zur US-Notenbanksitzung der FED sollten sich Impulse rund um den Dezemberausklang, wie auch den Jahresauftakt 2025 ergeben.Oberhalb von 2.713 USD wäre ein Kaufsignal mitsamt neuen Höchstständen anzunehmen, sodass es schließlich zu Preisen oberhalb von 2.790 USD beziehungsweise vielmehr über 2.800 USD gehen dürfte. Das nächste Ziellevel wäre hierbei 2.875 USD je Unze.Sollte der Goldpreis hingegen unter 2.650 USD abtauchen, könnte sich mitsamt neuen Mehrwochentiefs unter 2.628 USD eine Abwärtsbewegung bis mindestens 2.525 USD eröffnen. Darunter wäre wiederum mit Notierungen von 2.484 USD und tiefer bis 2.450 USD zu kalkulieren.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.