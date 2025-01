WTI-OIL strebt hinauf

Quelle Chart: stock3

Wie erst in der vorangegangenen Woche beim Brent-OIL thematisiert, zeigt sich ebenfalls das amerikanische WTI-OIL in aktueller Bestform. Auch und gerade im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 10. Dezember 2024 erlaubte der damalige bullische Abpraller Potenzial in Richtung 73,15 USD. Mit dem gestrigen Schlussstand wurde der höchste Stand seit Ende August 2024 ausgebildet und weitere Zugewinne werden möglich. Die aktuelle Tendenz verweist auf einen weiteren Lauf in Richtung des Hochs vom Juli 2024 bei 84,71 USD je Barrel.Mögliche Konsolidierungen sollten den aktuellen Zuspruch nicht gefährden. Einzig ein Rückgang unter 74,58 USD dürfte einen Test der nunmehrigen Unterstützung bei 73,15 USD begünstigen. Ein Rückgang darunter wäre wiederum als klares Verkaufssignal zu werten.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.