GoldHaven reicht den technischen Bericht 43-101 zu seinem Goldprojekt Copeçal ein

Vancouver, 3. Februar 2025 - GoldHaven Resources Corp. (GoldHaven oder das Unternehmen) (CSE: GOH) (OTCQB: GHVNF) (FWB: 4QS) gibt die Einreichung eines unabhängigen, nach National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellten technischen Berichts bekannt. Der technische Bericht unter dem Titel Technical Report on the Geology, Mineralization and Exploration of the Copeçal Gold Project, Mato Grosso State, Northwestern Brazil ist auf der Website des Unternehmens hier und auf dem Unternehmensprofil auf http://www.sedarplus.ca/ einsehbar.Das Goldprojekt Copeçal: Ein strategisches Konzessionspaket in der Goldprovinz Juruena in Mato Grosso, BrasilienDas Unternehmen, durch seine hundertprozentige Tochter Ouro Resources Do Brasil Ltda, ist alleiniger Eigentümer der Mineralliegenschaft Copeçal in Mato Grosso, Brasilien. Die Liegenschaft Copeçal umfasst ein Gebiet von 3.681 Hektar und teilt ähnliche Strukturumgebungen mit den meisten bekannten Goldvorkommen in der Goldprovinz Juruena.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78310/Goldhaven_030225_DEPRcom.001.pngDas Projekt Copeçal ist im mittleren südlichen Bereich der Goldprovinz Juruena (JGP) eingebettet, der am Ostende die Goldprovinz Alta Floresta (AFGP) umfasst. Gemeinsam mit der Mineralprovinz Tapajós im Norden ist AFGP seit den späten 70er Jahren eine der wichtigsten goldproduzierenden Regionen in Brasilien.Akademische Forscher berichteten epithermale Vorkommen (mit geringer, mittlerer und hoher Sulfidierung) in JGP, die mit kalk-alkalischer und alkalischer porphyrähnlicher Mineralisierung, manchmal mit Gold, Kupfer oder Molybdän, verbunden sind und die Aussichten auf das Vorhandensein magmatischer hydrothermaler hochgradiger epithermaler und großer porphyrähnlicher Vorkommen stärken.Die Entdeckung des Kupfer-(Molybdän)-(Gold)-Porphyrs Jaca in JPG durch Anglo American verursachte eine neue Welle der Exploration und intensiver Konzessionsanstrengungen in den Mineralprovinzen Juruena und Tapajós.Das Projekt liegt in einem offenen Gebiet, ohne Einschränkungen für die Entwicklung eines großen industriellen Abbaubetriebs. Es bestehen mehrere Optionen zur Einrichtung von Abfallhalden und Entsorgungsanlagen. Wasser und Energieversorgung in der Umgebung des Projekts sind reichhaltig vorhanden, und der derzeitige Straßenzugang ist ganzjährig verfügbar ohne Einschränkungen in Bezug auf Größe und Wetter.Die der Liegenschaft Copeçal nächstgelegene Stadt ist Alta Floresta. Die Stadt wird täglich von kommerziellen Fluglinien angeflogen, die direkte Verbindungen zu den wichtigsten Städten im Südosten Brasiliens haben. Regelmäßige kommerzielle Flüge stehen auch in der Stadt Sinop, etwa 315 Kilometer von Alta Floresta entfernt, zur Verfügung.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78310/Goldhaven_030225_DEPRcom.002.pngDie Region Alta Floresta im nördlichen Mato Grosso ist eine der bergbaufreundlichsten Umgebungen, dank fünf Jahrzehnten andauernder Bergbauaktivitäten. Aufgrund ihrer geografischen Lage erhielt Alta Floresta die Steuervergünstigung Legal Amazonia.Das Projekt Copeçal ist von Alta Floresta aus über eine Nebenstraße (MT-325) erreichbar. Ungefähr die Hälfte der 60 Kilometer bis zur Liegenschaft ist geteert, die zweite Hälfte besteht aus einer breiten, ganzjährig befahrbaren Schotterstraße.Die Region Alta Floresta verfügt über gute Stromversorgung. Hochspannungsleitungen integrieren das hydroelektrische Kraftwerk São Manoel mit dem nationalen Stromnetz über das südöstliche Stromleitungssystem.In den späten 2000er Jahren erkannte AngloGold mit der Identifizierung des Potenzials zur Entdeckung mittlerer bis großer Edelmetallvorkommen in der Goldprovinz Juruena eine Chance, seine Unternehmungen in Brasilien zu erweitern. Während dieser Zeit startete AngloGold die erste Phase des Explorationsprogramms mit:- Geologischen Untersuchungen und Kartierungen- Geochemischen Strömungssedimentuntersuchungen in Bächen- Geochemischen Bodenuntersuchungen- Geochemischen Gesteinsproben- Mechanischen Schneckenbohrungen- Geophysikalischen IP-Untersuchungen- Kern-Druckluftbohrungenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78310/Goldhaven_030225_DEPRcom.003.pngFünf Explorationsaktivitäten generierten insgesamt 3.291 Proben von 2010 bis 2022, die meisten Proben aus Bodenproben (2.780) in 2010/2011, gefolgt von Schnecken-/Kern-Luftdruckbohrungen (404) im Jahr 2013. AngloGold, der frühere Inhaber der Mineralrechte, führte die meisten Bodenuntersuchungen und Bohrungen an der Oberfläche, die 96% der Proben darstellen, durch.Die meisten technischen Daten und Informationen, die zur Unterstützung des geologischen Berichts 43-101 verwendet wurden, stammen von AngloGolds Tochter aus den Jahren 2010 bis 2016. Strömungssediment- und Gesteinsproben, 49 Schneckenbohrlöcher und 6 Kern-Luftdruckbohrlöcher stellen den Großteil der Datenbank, basierend auf Schätzungen aus 3.861 Proben und verbundenen Information, dar.Die im Jahr 2011 identifizierten geochemischen Bodengoldanomalien wurden im Jahr 2012 mit Hilfe einer tragbaren mechanischen Schneckenbohranlage, die vertikale Löcher bis zu einer Tiefe von 20 Metern ausführen konnte, genauer untersucht.Neunundvierzig vertikale Bohrlöcher über insgesamt 353,8 Meter wurden in Abständen von durchschnittlich 80 Metern (an jedem zweiten Pfosten), entlang der Nord-Süd-Raster-Abschnitte, die mit den Nordost- und Südwestanomalien verbunden sind, ausgeführt. 32 Bohrlöcher (258 Meter) dienten der Prüfung der Südwestanomalie, die anderen 17 Löcher (95 Meter) wurden an der Nordost-Bodenanomalie ausgeführt. Die durchschnittliche Tiefe der Bohrlöcher an der Nordostanomalie betrug 5,6 Meter, die Tiefe an der Südwestanomalie 8,1 Meter. Die Lage der Schneckenbohrlöcher ist in Abbildung 5 dargestellt und überlagert die Konturen der Bodenchemie.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78310/Goldhaven_030225_DEPRcom.004.pngDie Explorationsaktivitäten von AngloGold in der Liegenschaft Copeçal begannen im Jahr 2010 mit einer geochemischen Untersuchung von Strömungssediment und schwerem Mineralkonzentrat auf regionaler Ebene, die insgesamt 10 zusammenhängende Mineralkonzessionen umfasste.Das regionale Explorationsprogramm identifizierte mehrere anomale Strömungssedimentproben, mit zwei ausgezeichneten Ergebnissen (151ppb und 142ppb Gold). Die Ergebnisse der Strömungssedimentuntersuchungen von AngloGold bestätigten die von CPRM (Serviço Geológico do Brasil) veröffentlichten Informationen. GoldHavens Konzessionen liegen im südwestlichen Bereich der Goldanomalie und sind mit zwei der aussichtsreichsten Konzessionen in dem Gebiet verbunden.Die mächtige, weitgehend homogene und große Ausdehnung (Mächtigkeit bis zu 530 Meter) der Bodengoldanomalie mit mehr als 20 ppb scheint auf eine sekundäre pilzartige Verbreitung des Goldgehalts in Bodenmasse hinzuweisen, eine typische Eigenschaft tiefer Bodenbedeckung in tropischer Verwitterungsumgebung.Eine Grafik des akkumulierten durchschnittlichen Gehalts der neunundvierzig Schneckenbohrlöcher zeigt eine deutliche Korrelation mit den Iso-Ausläufern der Bodenanomalie und entsprechend gering höheren Gehalten im Vergleich zu den nächstgelegenen Bodenproben. Dreizehn Komposite der fünfzehn ausgewählten hochgradigeren Schneckenbohrlöcher liegen im Kern der Südwestanomalie. Die hochgradigeren Kompositen weisen Mächtigkeiten von 7 bis 12 Metern und Gehalte von 23 bis 334 ppb Au auf.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78310/Goldhaven_030225_DEPRcom.005.pngDie Ergebnisse der Schneckenbohrlöcher verdeutlichen die Verteilung der Komposite mit den besten Gehalten und zeigen, dass die geochemischen Anomalien aus in-situ Restboden bestehen und die Abgrenzung von geringgradigen Gold-Auger-Clustern, zwei in der Südwestanomalie, mit einer Streichenlänge von mindestens 800 Metern und einer Mächtigkeit von bis zu 180 Metern, ermöglichten.Das besonders breite Rastermuster verdeutlichte, dass der im Jahr 2010 als ost-westlich angenommene Mineralisierungstrend in Wirklichkeit in mindestens 3 andere Richtungen ausgerichtet und mit Scher- oder Erweiterungsstrukturen verbunden ist.Das mit den identifizierten Strukturen verbundene Goldpotenzial reicht von moderat bis hoch. Zwei der besten Strukturen verlaufen am Streichen N10W und N30E, fast parallel unter den verbundenen 800 Meter langen geringgradigen Clustern.Am 13. Januar 2025 gab GoldHaven den Abschluss der Akquisition von Boa Gold Corp. (siehe vollständige Pressemeldung hier) bekannt. Aufgrund eines Verschmelzungsvertrags vom 16. Dezember 2024 (der Verschmelzungsvertrag) zwischen GoldHaven, Boa Gold und 1516478 B.C. Ltd. (Subco) besitzt Boa Gold Corp. eine hundertprozentige Beteiligung an vier wichtigen Projekten in Brasilien (Copeçal, Bahia North, Bahia South und Iguatu).GoldHaven akquirierte eine hundertprozentige Beteiligung an vier wichtigen Projekten in Brasilien - Copeçal, Bahia North, Bahia South und Iguatu. Das Goldprojekt Copeçal ist eine bohrbereite Liegenschaft, zu 100% im Unternehmensbesitz, in der Goldprovinz Juruena in Brasilien. Dieses Projekt ist die wichtigste Unternehmensanlage, und sofortige weitere Prüfungen vor Ort mit Bohrungen und Oberflächenuntersuchungen sind im 2. Quartal und 3. Quartal 2025 geplant.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78310/Goldhaven_030225_DEPRcom.006.pngDie Einreichung des technischen Berichts 43-101 für das Goldprojekt Copeçal, ein Asset mit hoher Priorität in unserem Portfolio, stellt einen wichtigen Meilenstein für GoldHaven dar. Der Bericht ist ein bedeutender Schritt vorwärts bei der Erschließung des vollen Wertes des Projekts, erläuterte Bonn Smith, CEO von GoldHaven. Mit dem ersten Bohrprogramm in Copeçal verfolgen wir die Maximierung von Wertgewinn für unsere Investoren weiter. Mit dem höchsten jemals verzeichneten Goldpreis könnte dies zu keinem besseren Zeitpunkt erfolgen.Wenn Sie die aktualisierte Unternehmenspräsentation nach dieser jüngsten Akquisition lesen und herunterladen möchten, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens hier. GoldHaven Resources Corp. ist ein junges kanadisches Explorationsunternehmen, das sich mit der Akquisition und Exploration aussichtsreicher Landpakete in Nord- und Südamerika befasst. Die Projekte des Unternehmens beinhalten das Vorzeigeprojekt Magno, eine große polymetallische Liegenschaft neben dem historischen Bergbaubezirk Cassiar in British Columbia, das Projekt The Three Guardsman, das bedeutendes Potenzial für Kupfer- und Gold-Skarn-Mineralisierung verspricht, das Goldprojekt Copeçal, ein bohrbereites Goldprojekt in Mato Grasso, Brasilien, mit 6 Kilometern Streichenlänge von anomalem Gold in Bodenproben, und drei Projekte zu kritischen Mineralen mit extensiven Konzessionspaketen über insgesamt 123.900 Hektar: die Projekte Bahia South, Bahia North und Iguatu in Brasilien.Für das Board of DirectorsBonn SmithChief Executive OfficerBonn Smith, CEOwww.GoldHavenresources.combsmith@goldhavenresources.comDirektwahl Büro: (604) 629-8254Qualifizierter Sachverständiger: Die in diesem Dokument veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jean-Marc Lopez, B.Sc., FAusIMM, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE - Canadian Securities Exchange - als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet), die im Einklang mit den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen - einschließlich dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 - stehen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt auf die mögliche Übernahme der zukünftigen Projekte, der Erwartung des Unternehmens, dass es bei der Umsetzung seiner Geschäftspläne erfolgreich sein wird, sowie der voraussichtlichen Geschäftspläne und des Zeitplans für zukünftige Aktivitäten des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise gekennzeichnet durch Wörter wie: glaubt, wird, erwartet, antizipiert, beabsichtigt, schätzt, plant, kann, sollte, potenziell, geplant oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe sowie ähnliche Ausdrücke, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden oder werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, dass das Investoreninteresse an zukünftigen Finanzierungen bestehen wird, dass die Fundamentaldaten des Marktes zu einer anhaltenden Nachfrage nach Edelmetallen und entsprechenden Preisen führen werden, dass alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zustimmungen im Zusammenhang mit der zukünftigen Exploration und Entwicklung der zukünftigen Projekte rechtzeitig vorliegen, dass Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen für die Exploration und Entwicklung der zukünftigen Projekte zur Verfügung stehen und dass das Unternehmen in der Lage ist, die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze einzuhalten.Das Unternehmen weist die Investoren darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich betrieblicher und technischer Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Mineralexplorations- und -erschließungsaktivitäten, tatsächlicher Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, der Schätzung oder Realisierung von Mineralreserven und Mineralressourcen, die Unfähigkeit des Unternehmens, die notwendige Finanzierung zu erhalten, die für die Durchführung seiner Geschäfte und Angelegenheiten, wie derzeit geplant, erforderlich sind, die Unfähigkeit des Unternehmens, endgültige Vereinbarungen in Bezug auf mögliche Absichtserklärungen abzuschließen, der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion, die Produktionskosten, die Investitionsausgaben, die Kosten und der Zeitplan für die Erschließung neuer Lagerstätten, der Bedarf an zusätzlichem Kapital, zukünftige Edelmetallpreise, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, Änderungen der Finanzmärkte und der Nachfrage und des Marktpreises für Rohstoffe, mangelndes Interesse von Investoren an zukünftigen Finanzierungen, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Zulassungen oder Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bauaktivitäten, Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die den Bergbau betreffen, Rechtsstreitigkeiten, die Unfähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen, Zulassungen oder Ermächtigungen zu erhalten, einschließlich der Börse, der Zeitpunkt und der mögliche Ausgang von anhängigen Rechtsstreitigkeiten, Umweltfragen und -verbindlichkeiten und Risiken in Zusammenhang mit Joint-Venture-Betrieben sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die im jüngsten Zwischenbericht des Unternehmens über die Geschäftsentwicklung und -analyse (Management's Discussion and Analysis) offengelegt und bei bestimmten Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurden.Alle vom Unternehmen in Kanada veröffentlichten Dokumente sind auf www.sedarplus.ca verfügbar. Den Lesern wird dringend empfohlen, diese Unterlagen zu konsultieren.Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemeldung veröffentlicht werden bzw. auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben wird.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 