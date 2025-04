Wohlhabende Koreaner wechseln von Immobilien zu Gold, Anleihen und Kryptowährungen

Wohlhabende Südkoreaner streben zunehmend eine Diversifizierung ihrer Anlageportfolios an, indem sie sichere Anlagen wie Gold und Anleihen aufnehmen und sich von der traditionellen Konzentration auf Immobilien abwenden, heißt es in einem Bericht des Korean Herald . Laut dem Korea Wealth Report 2025, der vom Hana Institute of Finance, einer Denkfabrik der Hana Financial Group, veröffentlicht wurde, konzentriert sich ein erheblicher Prozentsatz der vermögenden Privatpersonen inzwischen auf Finanzanlagen.Der Bericht basiert auf einer im Dezember durchgeführten Umfrage unter 3.010 Kunden der Hana Bank, von denen 884 als "vermögend" eingestuft wurden und über ein Finanzvermögen von mehr als 1 Milliarde Won (702.100 $) verfügen. Die Ergebnisse zeigen, dass 32,2% der Vermögenden in diesem Jahr in Gold investieren wollen, aber auch Anleihen und börsengehandelte Fonds (ETFs) stoßen auf großes Interesse.Diese Verschiebung bedeute eine signifikante Veränderung des Anlageverhaltens, da die Neigung der Vermögenden, in Immobilien zu investieren, abgenommen habe, so der Bericht. Nur 44% der Befragten bekundeten Interesse am Erwerb von Immobilien, gegenüber 50% im Vorjahr, während der Anteil derjenigen, die den Verkauf von Immobilien erwägen, von 31% auf 34% gestiegen ist. Das Hana-Institut weist darauf hin, dass vermögende Privatpersonen, die in der Vergangenheit ihre Vermögensaufbaustrategien auf Immobilien konzentriert haben, nun aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheit versuchen, das Risiko durch Diversifizierung zu minimieren.Darüber hinaus nimmt das Interesse an Kryptowährungen unter wohlhabenden Bevölkerungsgruppen zu, insbesondere unter denjenigen. Etwa ein Drittel dieser Befragten hat Erfahrung mit Investitionen in virtuelle Vermögenswerte, und ihr Besitz von Kryptowährungen ist in den letzten drei Jahren jährlich um 15% gestiegen.Trotz Bedenken hinsichtlich der regulatorischen Sicherheit und des Verständnisses der Technologie beabsichtigen mehr als 50% der Investoren die bereits in virtuelle Vermögenswerte investiert haben, ihre Investitionen in Kryptowährungen in diesem Jahr aufgrund des Gewinnpotenzials und der besseren Zugänglichkeit beizubehalten oder zu erhöhen. Die Ergebnisse deuten auf einen Generationswechsel hin, wobei jüngere Anleger ein starkes Interesse an ausländischen Aktien und Finanzanlagen zeigen, was auf einen breiteren Wandel der Investitionstrends in Südkorea hindeute.© Redaktion GoldSeiten.de