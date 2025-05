Chinas Goldimporte über Hongkong erreichten im April ein Rekordhoch

Die Nettoeinfuhren aus Hongkong nach China beliefen sich im April auf 43,462 Tonnen, während im März Nettoexporte von 4,889 Tonnen verzeichnet wurden. Dies ist der höchste Stand seit März 2024, schreibt die Seite Energy News . Chinas Gesamtimporte von Gold über Hongkong erreichten im April 58,61 Tonnen, was einem Anstieg von 178,17% gegenüber 21,07 Tonnen im März entspricht. Dies sei ein Rekordhoch seit mehr als einem Jahr.Soni Kumari von ANZ Commodity Strategy erklärte, dass die Goldeinfuhren über Hongkong nach China im ersten Quartal trotz der insgesamt starken Nachfrage relativ gering waren. Dies sei auf die niedrigeren Aufschläge auf den Spotpreis zurückzuführen gewesen. "Das führte zu einer Verknappung des Angebots, was die Spotprämie in die Höhe trieb." Eine hohe Spotprämie fördere die Importe, heißt es. Die Händler in China verlangen nach wie vor Aufschläge von bis zu 50 US-Dollar pro Unze auf die weltweiten Spot-Benchmarkpreise.China ist der weltweit größte Goldverbraucher. Seine Kaufaktivitäten können erhebliche Auswirkungen auf die globalen Goldmärkte haben. Der starke Anstieg der Goldimporte nach monatelangen Nettoexporten spiegelt einen Stimmungsumschwung in der Wirtschaft sowie einen erneuten Optimismus der chinesischen Anleger hinsichtlich der Zukunft des Goldes wider. Die Daten aus Hongkong bieten möglicherweise keinen vollständigen Überblick über die chinesischen Goldkäufe, da Gold auch über Shanghai und Peking importiert wird, hebt Energy News hervor.© Redaktion GoldSeiten.de