Brazilian Rare Earths - Amargosa Bauxite-Gallium Scoping Study

SYDNEY, Dec. 15, 2025 - Brazilian Rare Earths Ltd. (ASX: BRE / OTCQX: BRELY) ('BRE') is pleased to report the results of the Scoping Feasibility Study for its 100%-owned Amargosa Bauxite-Gallium Project (Amargosa, or the Project) in Bahia, Brazil.
The Scoping Feasibility Study confirms that Amargosa has the potential to be a simple, capital-efficient, direct-ship-bauxite (DSB) project with strong economic returns. The current development pathway is a ~5 million tonne per annum truck-and-shovel DSB operation that leverages existing road infrastructure and an established export port to deliver high-quality, low-silica bauxite into the global seaborne market.
The detailed Amargosa scoping study technical document can be found here.
The Amargosa scoping study presentation can be found here.
