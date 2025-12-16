Cartier Resources Grants Stock Options

VAL-D'OR, Quebec, Dec. 16, 2025 -- Cartier Resources Inc. (TSX-V: ECR) (the "Company") announces that the Board of Directors granted, on December 16, 2025, a total of 3,600,000 stock options to directors and officers and to one employee of the Company. Pursuant to the terms of the Company's stock option plan, each option entitles the holder thereof to purchase one common share of the Company at a price of $0.225 per share until no later than December 15, 2030.
Contact: Philippe Cloutier, PGeo President and CEO Cartier Resources Inc. Telephone: (819) 874-1331 Toll free: 877 874-1331 Fax: (819) 874-3113 philippe.cloutier@ressourcescartier.com www.ressourcescartier.com
Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.
