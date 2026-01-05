Carlyle Commodities Corp.: LOT zur Übernahme von Silver Pony Resources Corp.
05.01.2026 | Minenportal.de
Carlyle Commodities Corp. gibt bekannt, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent, LOT) mit Silver Pony Resources Corp. unterzeichnet hat, um eine Unternehmensfusion in Form einer Dreiecksfusion durchzuführen. Im Rahmen dessen sollen die Aktionäre von Silver Pony für jede gehaltene Silver Pony-Aktie eine Stammaktie von Carlyle erhalten. Im Gegenzug dafür werden 100% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Silver Pony an Carlyle übertragen.
Dies würde zur Ausgabe von etwa 60,5 Millionen Carlyle-Aktien führen. Vor Abschluss der Transaktion plant Carlyle eine Zusammenlegung seiner Stammaktien im Verhältnis 20 zu 1, wodurch etwa 4.996.407 ausgegebene und ausstehende Carlyle-Aktien entstehen werden. Zudem plant Carlyle, vor Abschluss der Transaktion eine Finanzierung in Höhe von mindestens 2,5 Millionen Dollar abzuschließen.
Die im Rahmen der Transaktion auszugebenden Carlyle-Aktien unterliegen voraussichtlich einer vertraglichen Treuhandvereinbarung sowie den Beschränkungen, die durch die geltenden Wertpapiergesetze oder die Richtlinien der CSE auferlegt werden.
Die Parteien gehen davon aus, dass sie nach Abschluss einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung eine endgültige Fusionsvereinbarung abschließen werden. Weitere Einzelheiten zur Transaktion, zur endgültigen Vereinbarung, zur geplanten Konsolidierung und zur Finanzierung werden in künftigen Pressemitteilungen von Carlyle bekannt gegeben.
Carlyle ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcen konzentriert. Das Unternehmen besitzt 100% des Goldprojekts Quesnel in der Cariboo Mining Division in British Columbia. Carlyle hält außerdem die Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen ungeteilten Beteiligung am Bergbauprojekt Nicola East ebenfalls in British Columbia.
© Redaktion MinenPortal.de
