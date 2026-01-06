Southern Cross Gold bohrt 12,2 m mit 32,4 g/t Gold bei Golden Dyke

Diese Pressemitteilung



Bohrloch-ID Tiefe (m) Lagerstätte Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC186 791,5 Golden Dyke 330950,5 5868006,3 313,8 -54 262,6

SDDSC186W1 774,1 Golden Dyke 330950,5 5868006,3 313,8 -54 262,6

SDDSC186W2 1100,2 Golden Dyke 330950,5 5868006,3 313,8 -54 262,6

SDDSC188 702,8 Christina 330218,3 5867664 268,9 -50,5 57,9



Wird derzeit verarbeitet und analysiert



Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC176 865,8 Golden Dyke 330950,2 5868006,1 313,7 -53,2 257,3

SDDSC180 1159,77 Christina 330753,2 5867732,9 306,8 -45 273,1

SDDSC187 518,3 Aufgehende Sonne 330510,7 5867852,7 295,4 -50,5 75,4

SDDSC190 451,8 Rising Sun 330511,4 5867852,5 295,5 -40,8 80,1

SDDSC191W1 1132,9 Christina 330753,5 5867733 306,8 -46,3 275,2

SDDSC193 668,1 Golden Dyke 330775,4 5867891 295,5 -58,6 262,2

SDDSC194 929 Golden Dyke 330811,4 5867596,4 295,1 -64,4 310

SDDSC194W1 In Bearbeitung Plan 1650 m Golden Dyke 330811,4 5867596,4 295,1 -64,4 311,2

SDDSC195 152,15 Apollo 330989,7 5867715,6 318 -53,3 60,5

SDDSC196 1082,53 Rising Sun 330484,2 5867893,4 289,5 -64,4 74,8

SDDSC197 791,5 Golden Dyke 330217,8 5867664,2 268,9 -58,7 50,8

SDDSC198 273,6 Apollo 331180,4 5867849,1 306,1 -31,5 248,6

SDDSC199 503,43 Apollo 330887,5 5867704,5 312,7 -42,8 52,2

SDDSC200 320,54 Apollo 330887,2 5867704,3 312,7 -47,8 53

SDDSC201 321,4 Rising Sun 330948,3 5868003,4 313,3 -28,9 231,3

SDDSC202 In Bearbeitung Plan 950 m Apollo 331596,2 5867936,6 345,6 -43,4 266,9

SDDSC203 547 Golden Dyke 330775,3 5867888,9 295,5 -47,5 253,4

SDDSC204 1208,3 Apollo 331615,6 5867952,4 346,5 -58,2 270,4

SDDSC205 In Bearbeitung Plan 1320 m Rising Sun 330339,8 5867858,5 276,8 -64,6 75,8

SDDSC206 286,2 Golden Dyke 330752,7 5867734,4 306,9 -33 301

SDDSC207 584,25 Christina 330094,8 5867459,3 278,3 -48,8 20,7

SDDSC208 929,3 Christina 330753,5 5867733 306,7 -47,1 281

SDDSC209 271,58 Apollo East 331463,3 5867746,4 341,2 -30,5 34

SDDSC210 512 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -43,6 264,3

SDDSC211 380 Golden Dyke 330700,3 5867880,2 299,4 -40,1 250,4

SDDSC212 438,7 Apollo East 331464,9 5867866,4 333,2 -33,2 261,3

SDDSC213 941,4 Golden Dyke 330094,2 5867458,6 278,3 -62,6 14,6

SDDSC214 In Bearbeitung Plan 1150 m Apollo 331615,5 5867952,7 346,8 -55,2 269

SDDSC215 476,7 Regional 331603,6 5867183,7 304,9 -38,2 15,4

SDDSC216A 572,2 Golden Dyke 330701,2 5867880,5 299,6 -46,1 250,6

SDDSC217 In Bearbeitung Plan 500 m Apollo Ost 331481,2 5867839,5 335,4 - 261,9

SDDSC218 In Bearbeitung Plan 700 m Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -47,6 265,5

SDDSC219 389 Golden Dyke 330701,5 5867880,3 299,6 -49,2 247,8

SDDSC220 In Bearbeitung Plan 520 m Christina 329780,9 5867551,9 286,5 -26 70,8

SDDSC221 926,6 Golden Dyke 330754,1 5867733 307 -50,6 284,1

SDDSC224 In Bearbeitung Plan 505 m Golden Dyke 330700,3 5867880,2 299,4 -37 245,8

SDDSC225 In Bearbeitung Plan 1270 m Golden Dyke 330753,5 5867733 306,8 -52,8 283,8



Derzeit bearbeitete und analysierte regionale Bohrlöcher



Bohrloch-ID Pressemitteilung Tiefe Lagerstätte Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDRE016 410,5 Redcastle 302732 5927292 194,61 -50 68

SDDRE017 In Bearbeitung Plan 359,8 Redcastle 305388,6 5926618 206,62 -50 70

m



Verlassene Bohrlöcher, die derzeit verarbeitet und analysiert werden



Bohrloch-ID Pressemitteilung Tiefe Lagerstätte Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC191 864,4 Christina 330753,5 5867733 306,8 -46,1 275,2

SDDSC216 131,2 Golden Dyke 330700,3 5867880,2 299,4 -46,5 252,3

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC188 446,98 459,18 12,20 32,4 0,4 33,3

Einschließlich 449,81 452,91 3,10 124,8 0,8 126,6

SDDSC188 466,81 468,91 2,10 1,1 0,6 2,5

SDDSC188 496,36 505,76 9,40 3,6 0,7 5,2

Einschließlich 499,73 501,43 1,70 10,9 0,7 12,7

Einschließlich 502,76 502,96 0,20 0,4 19,5 47,0

SDDSC188 519,90 520,10 0,20 29,6 0,1 29,8

SDDSC188 535,47 539,37 3,90 1,7 0,9 3,9

Einschließlich 536,32 536,82 0,50 5,6 5,7 19,1

SDDSC188 556,59 568,49 11,90 1,4 0,2 2,0

Einschließlich 565,88 567,08 1,20 8,1 0,1 8,3

SDDSC188 572,10 575,10 3,00 1,3 0,0 1,3