Muzhu Mining Ltd. ändert seinen Namen

Muzhu Mining Ltd. gibt bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens gemäß einem am 19. Dezember 2025 gefassten Beschluss die Namensänderung von "Muzhu Mining Ltd." in "North Atlantic Titanium Corp." genehmigt hat. Die Namensänderung steht im Einklang mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, die Titanlagerstätte Everett in Quebec weiterzuentwickeln.
Im Zusammenhang mit der Namensänderung wird das Unternehmen sein Börsenkürzel in "NATO" ändern. Die Stammaktien des Unternehmens werden voraussichtlich nach der Genehmigung unter dem neuen Namen und Börsenkürzel am oder um den 5. Januar 2026 an der Canadian Securities Exchange gehandelt.
Muzhu ist ein börsennotiertes kanadisches Explorationsunternehmen mit einem Portfolio von Projekte in verschiedenen Entwicklungsstadien. Das Unternehmen hält derzeit eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Sleeping Giant South, das sich im Abitibi-Grünsteingürtel, etwa 75 Kilometer südlich von Matagami in Quebec, befindet.
