Newcore Gold Ltd.: Neue Ergebnisse für Bohrungen auf Goldprojekt Enchi
13:30 Uhr | Minenportal.de
Newcore Gold Ltd. gibt weitere Bohrergebnisse aus dem laufenden, 45.000 Meter umfassenden Bohrprogramm im vollständig unternehmenseigenen Goldprojekt Enchi in Ghana bekannt. Die Diamantbohrungen (DD) in der Goldlagerstätte Boin durchschnitten eine hochgradige Goldmineralisierung. Eine Pressemitteilung berichtet über die Ergebnisse der ersten Reihe von Bohrlöchern, die auf die hochgradige Mineralisierung in den oberen Abschnitten der frischen Mineralisierung in Boin abzielten. Die Bohrungen zeigen die Kontinuität der Goldmineralisierung und das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung in Enchi.
Die jüngste Veröffentlichung enthält die Ergebnisse von fünf DD-Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 1.699 Metern (KBDD088, KBDD095 bis KBDD098), die auf die Goldlagerstätte Boin abzielen. Dabei haben alle Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchschnitten. Im Rahmen des laufenden Bohrprogramms in Enchi wurden insgesamt 31.189 Meter in 242 Bohrlöchern erreicht, wobei 98% der Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchschnitten.
Highlights der aktuellen Bohrergebnisse waren unter anderem:
• Bohrloch KBDD098: 173,75 g/t Gold über 1,0 Meter
• Bohrloch KBDD097: 3,54 g/t Gold über 23,0 Meter, einschließlich 6,92 g/t Gold über 8,0 Meter
• Bohrloch KBDD088: 2,03 g/t Gold über 16,5 Meter, einschließlich 3,90 g/t Gold über 4,0 Meter
Newcore Gold ist ein in Kanada ansässiger Goldproduzent. Das Unternehmen befasst sich hauptsächlich mit der Förderung und Erschließung des zu 100% unternehmenseigenen Goldprojekts Enchi im Südwesten Ghanas.
© Redaktion MinenPortal.de
Die jüngste Veröffentlichung enthält die Ergebnisse von fünf DD-Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 1.699 Metern (KBDD088, KBDD095 bis KBDD098), die auf die Goldlagerstätte Boin abzielen. Dabei haben alle Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchschnitten. Im Rahmen des laufenden Bohrprogramms in Enchi wurden insgesamt 31.189 Meter in 242 Bohrlöchern erreicht, wobei 98% der Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchschnitten.
Highlights der aktuellen Bohrergebnisse waren unter anderem:
• Bohrloch KBDD098: 173,75 g/t Gold über 1,0 Meter
• Bohrloch KBDD097: 3,54 g/t Gold über 23,0 Meter, einschließlich 6,92 g/t Gold über 8,0 Meter
• Bohrloch KBDD088: 2,03 g/t Gold über 16,5 Meter, einschließlich 3,90 g/t Gold über 4,0 Meter
Newcore Gold ist ein in Kanada ansässiger Goldproduzent. Das Unternehmen befasst sich hauptsächlich mit der Förderung und Erschließung des zu 100% unternehmenseigenen Goldprojekts Enchi im Südwesten Ghanas.
© Redaktion MinenPortal.de