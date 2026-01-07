Barrick to Report Full Year and Fourth Quarter 2025 Results on February 5

TORONTO, Jan. 07, 2026 - Barrick Mining Corp. (NYSE:B)(TSX:ABX) will release its full year and fourth quarter 2025 results before markets open on Thursday, February 5, 2026 at 6:00 AM ET. The management team will host a live webcast and presentation at 11:00 AM ET the same day, followed by a question-and-answer session with analysts.
Event Details - February 5, 2026
Results release - 6:00 AM ET
Live webcast and presentation - 11:00 AM ET
To join the webcast, please register at https://barrick-q4-2025.open-exchange.net. Presentation materials will be available on Barrick's website prior to the event with a replay available soon after.
