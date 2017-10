Inca One produzierte bei Chala One weitere 3.186 oz Gold und 4.069 oz Silber

VANCOUVER, BC - ( 11. August 2015) - Inca One Gold Corp. (TSX VENTURE: IO) (Inca One oder das Unternehmen) freut sich, bekanntzugeben, dass es seit seiner Pressemeldung vom 9. Juni 2015 im Zeitraum zwischen dem 3. Juni 2015 und 31. Juli 2015 in der Anlage, die von der Tochtergesellschaft des Unternehmens, Chala One S.A.C. (Chala One) in Peru betrieben wird, zusätzlich 3.186 Unzen (99.096 Gramm) Gold und 4.069 Unzen (126.560 Gramm) Silber aus 4.199 Tonnen Material gewonnen hat.Einschließlich der heute angekündigten Zahlen hat das Unternehmen insgesamt 11.247 Tonnen Material aufbereitet und insgesamt 8.513 Unzen Gold und 8.882 Unzen Silber gewonnen und verkauft. Dies entspricht einer Ausbeute von rund 0,76 Unzen Gold pro Tonne des aufbereiteten Materials.In den letzten Wochen hat das Unternehmen verschiedene Expansionsmaßnahmen eingeleitet und steht kurz vor Abschluss des Baus eines neuen Bergeteichs mit einer Kapazität von 100.000 Tonnen. Ausgehend vom aktuellen Produktionsniveau sollte der neue Bergeteich die Produktionsrückstände von drei weiteren Jahren fassen können.Edward Kelly, President und Chief Executive Officer, erklärte: Die Anlage Chala One hat in den vergangenen acht Woche trotz des schwierigen Marktumfelds eine Rekordleistung hingelegt. Im weiteren Jahresverlauf rechnen wir mit einem Produktionsniveau von 80 bis 100 Tonnen pro Tag und werden uns gleichzeitig auf die Steigerung der Ausbeute - durch Verfahren, die wir intern durchführen können - und der Betriebseffizienzen konzentrieren.Van Phu Bui (B.Sc, PGeo), ein Director des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der kanadischen Rechtsvorschrift National Instrument 43-101 -Standards of Disclosure for Mineral Projects freigegeben. Inca One Gold Corp. ist ein in Kanada ansässiges Erzaufbereitungsunternehmen mit einer Goldmühle in Peru, das seine Leistungen dem von der Regierung genehmigten Kleinbergbau zur Verfügung stellt. Als Teil der Konditionen des ursprünglichen Kaufabkommens für die Aufbereitungsanlage Chala, Peru, besitzt Inca One ein Abkommen zwischen der sich vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Tochtergesellschaft Chala One SAC und dem Verkäufer und anfänglichen Antragsteller auf die Genehmigung zum Betrieb unter dem Schirm der Formalisierung bis zum erfolgreichen Erhalt aller Umwelt- und Betriebsgenehmigungen. Peru, ein an Bodenschätzen sehr reiches Land, ist einer der größten Gold-, Silber-, Kupfer- und Zinkproduzenten der Welt, wobei beachtliche Produktionsbeiträge aus Kleinstabbauten stammen, die eine durch die Regierung genehmigte Aufbereitungsanlagen (wie den Mühlenbetrieb Chala des Unternehmens) zur Weiterverarbeitung ihrer Produktion benötigen.Für das Board:Edward Kelly President & CEOInca One Gold Corp.Konstantine Tsakumis, Inca One Gold Corp.Email: irincagold@incaone.comTelefon: +1 (604) 568-4877In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chDIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMELDUNG.Aussagen zum Unternehmen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit verschiedenen Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Solche Informationen sind generell anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen, wie kann, erwartet, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt und weiterhin bzw. deren Verneinungen oder ähnlichen Bezeichnungen zu erkennen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich in jedem Fall aufgrund folgender Faktoren wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen unterscheiden: (i) Schwankungen der Mineralpreise; (ii) eine Veränderung der Marktlage; (iii) die Tatsache, dass das Unternehmen mit seiner Verarbeitungsanlage Chala bis dato nur in begrenztem Umfang betriebliche Erfahrungen sammeln konnte und zukünftige Betriebsergebnisse aufgrund der bisherigen begrenzten Datenlage nicht exakt vorhergesagt werden können. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, solche Aussagen im Falle von Änderungen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.Diese Pressemitteilung befasst sich nur mit der Verarbeitungsanlage Chala des Unternehmens, einem industriellen Projekt. Diese Präsentation bezieht sich keinesfalls auf die einzige Mineralexplorationskonzession des Unternehmens, das Konzessionsgebiet Corizona. Anleger sollten beachten, dass im Konzessionsgebiet Corizona keine Ressourcen definiert wurden und das gesamte in der Verarbeitungsanlage Chala aufbereitete Material aus dem lokalen Kleinbergbau stammt.Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!