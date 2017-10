Silber - Wie weiter nach fast 10% Kursrückgang?

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder Missbrauch ist ausdrücklich verboten.

Es war eine Sommerrally, wie sie im Buche steht. Nach dem Flash-Crash Anfang Juli konnte Silber zu einer eindrucksvollen Aufwärtsbewegung ansetzen und um 27% auf über 18 USD zulegen. Die Jahreshochs aus dem April schienen zum Greifen nah. Doch seit vier Wochen kennt Silber nur eine Richtung: abwärts. Ist die große Trendwende damit doch wieder abgesagt?Meine letzte Einschätzung vom 20. September "Silber - Jetzt also doch!?" sah direkt fallende Kurse bis ca. 16,20 USD vor, die sich bis zum 2. Oktober auch fast direkt einstellten, als Silber im Tief bereits 16,50 USD erreichte. Im 4-Stunden-Chart wird allerdings jetzt klar, dass diese Abwärtsbewegung nach fast 10% beendet worden ist.In den letzten Tagen hat sich ein spitzer fallender Keil gebildet, der heute Nacht nach oben verlassen worden ist. Nach dem 5-teiligen Aufwärtsimpuls nach Elliott Wave ab dem Juli-Tief war das jetzt sehr wahrscheinlich der erste von drei Teilen einer klassischen ABC-Korrektur.Silber sollte jetzt eine Korrekturwelle B bis ca. 17,60 USD zeigen und dann nochmals im Rahmen der Welle C auf ca. 16,20 bis 16 USD abtauchen. Erst dann wäre der Markt meiner Einschätzung nach reif für eine weitere Kursrally in den 20 USD Bereich. Vor diesem Hintergrund gibt es also bislang keine großartige Änderung des vorgestellten Fahrplans vom 31. August!© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapieren derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.