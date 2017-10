Golden Dawn Minerals Inc. präsentiert sich am 2. und 3.11.2017 auf der Edelmetallmesse in München

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse in München an unserem Stand mit der Nummer 28 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei Golden Dawn Minerals Inc. (TSX-V: GOM; FRANKFURT: 3G8A) zu informieren.Für uns als angehender Rohstoffproduzent ist es wichtig, dass wir regelmäßig Kontakt mit unseren Investoren und potentiellen Aktionären haben. Die Edelmetallmesse in München bietet daher ein ideales Umfeld, um unser Unternehmen einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Wir freuen uns schon auf ihren Besuch um auch anregende Gespräch mit Ihnen führen zu dürfen.Um kostenlose Eintrittskarten für diesen Event zu erhalten, registrieren Sie sich bitte noch heute unter folgendem Link (Karten nur solange der Vorrat reicht): https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.html- 10.10.2017 Früher oder später: Der Sprung zum Goldproduzenten weckt Begehrlichkeitenhttp://rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/3609-Der-Sprung-zum-Goldproduzenten-weckt-frueher-oder-spaeter-Begehrlichkeiten- 27.09.2017 Golden Dawn beginnt mit der Entwässerung und Instandsetzung der Lexington Minehttps://www.irw-press.com/de/news/golden-dawn-beginnt-mit-der-entwaesserung-und-instandsetzung-der-lexington-mine_40968.html?isin=CA3808956070- 15.09.2017 Golden Dawn unterzeichnet Agenturvertrag mit First Berlin Securities Brokeragehttps://www.irw-press.com/de/news/golden-dawn-unterzeichnet-agenturvertrag-mit-first-berlin-securities-brokerage_40870.html?isin=CA3808956070Münchner MVG MuseumStändlerstraße 2081549 MünchenÜber die Edelmetallmesse:Die Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.de Für das Board of Directors: Golden Dawn Minerals Inc. Wolf WiesePresident & CEOCorporate Communications604-221-8936allinfo@goldendawnminerals.comRenmark Financial Communications Inc.Barry Mire: bmire@renmarkfinancial.comTel.: (416) 644-2020 or (514) 939-3989www.renmarkfinancial.comTSX-V: GOM; FRANKFURT: 3G8A; OTC: GDMRF