Marc Faber: Die Party könnte bald vorbei sein

Dr. Marc Faber sprach gestern mit Daniela Cambone von Kitco News über seine aktuelle Einschätzung zum Aktienmarkt. Der für seine düsteren Prognosen bekannte Herausgeber des Newsletters "The Gloom, Boom and Doom Report" glaubt, dass der Schein in Bezug auf eine gesunde Marktentwicklung trügt und eine bedeutende Korrektur bevorsteht.Die Aktienmärkte befinden sich auf Allzeithochs und könnten in diesem Jahr das neunte Jahr in Folge Rekordbewertungen erreichen, doch dies werde laut Faber nicht unbedingt so weitergehen: "Die Tatsache, dass ein Markt steigt, bedeutet nicht unbedingt, dass er weiter steigen wird." Und weiter heißt es: "Wenn die Leute denken, dass alles in Ordnung ist, irren sie sich."Faber hält es für durchaus möglich, dass die Blase noch deutlich weiter aufgebläht wird, beispielsweise durch weiteres Gelddrucken, bevor es zum Einbruch kommt.© Redaktion GoldSeiten.de