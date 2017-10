Global Li-Ion Graphite Corp.: Aktuelle Unternehmensinformationen für Aktionäre

Vancouver, 23. Oktober 2017 - Global Li-Ion Graphite Corp. (Global Li-Ion oder das Unternehmen) (CSE: LION) möchte mit dieser Pressemitteilung seine Aktionäre und Interessenten über die aktuellen Entwicklungen im Unternehmen informieren. Seit der Börsennotierung hat sich das Unternehmen rasch entwickelt und verfolgt derzeit offensiv sein Ziel, bei der Belieferung der schnell expandierenden Branche der Energiespeicherung mit Graphit zu einem wichtigen Player zu avancieren; in diesem Bereich wird im Laufe der kommenden Jahre eine Nachfragesteigerung von mehr als 300 % erwartet.Das Unternehmen hat im Hinblick auf das Verständnis und den Kenntnisstand zum früher produzierenden Graphitprojekt Ambato-Arana in Madagaskar enorme Fortschritte erzielt. Wir haben eine größere Menge historischer Daten erworben und überprüft, unter anderem kürzlich wieder erlangte historische Daten zu über 400 Schneckenbohrlöchern in dem Projekt; diese Daten deuten auf das Vorhandensein einer umfassenden Graphitmineralisierung hin, der bei der Festlegung des anstehenden Bestätigungsarbeitsprogramms entscheidende Bedeutung zukommt. LION hat Pascal Marchand, M.Sc., P. Geol, beauftragt, detaillierte Schürfgrabungen, Schneckenbohrungen und ein Probenahmeprogramm in den bekannten graphithaltigen Strukturen durchzuführen, um einen Minenplan zu entwickeln, mit dem das Projekt bestmöglich in die wirtschaftliche Produktion überführt werden kann.Pascal Marchand ist ein frankokanadischer Geologe, der in Madagaskar tätig ist und über mehr als 25-jährige hochrelevante Erfahrung verfügt, unter anderem in den Bereichen Exploration und Beurteilung von Graphitmineralisierungen. Er ist Mitglied des Ordre des Géologues du Québec. Pascal Marchand besitzt akademische Abschlüsse in Geologie, unter anderem den Master of Science (MSc) der Laval University und der Universität von Nancy und den Bachelor of Science (BSc) der Universität von Besançon. Er ist in ganz Madagaskar tätig und ist neben seiner geologischen Expertise auch mit dem Bergbaurecht und den Umwelt- und Sozialvorschriften Madagaskars bestens vertraut.Das Unternehmen hat beim US-Bundesstaat Nevada detaillierte Dokumente über seine Absicht, ein Geschäft zu betreiben, eingereicht, um die früher produzierende Graphitmine Chedic weiter zu evaluieren. Im Rahmen des Prozesses im Hinblick auf die Erfüllung der Anforderungen hielt das Unternehmen vor Kurzem eine Tagung mit den Stakeholdern und beteiligten Parteien in Carson City, Nevada, ab. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit GeoXplor und dem Bundesstaat Nevada, um dieses Projekt zu entwickeln und unsere nächsten Schritte festzulegen.Das Unternehmen gab am 20. Oktober 2017 bekannt, dass es eine strategische, nicht über einen Makler vermittelte Privatplatzierung im Wert von 1,5 Millionen Dollar in die Wege geleitet hat; die Geschäftsleitung geht davon aus, dass diese Platzierung in der kommenden Woche abgeschlossen wird. LION evaluiert weitere Geschäftsmöglichkeiten im Bereich Graphit und arbeitet weiter passioniert an seinem Vorhaben, sich zu einem bedeutenden Graphitlieferanten für die Branche der Energiespeicherung zu entwickeln.Weitere Informationen zu Global Li-Ion finden Sie unter dem Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com), auf der Webseite der CSE (www.thecse.com) und auf der Firmenwebseite (www.globalli-iongraphite.com).Jason Walsh, Director & OfficerTel: 604.608.6314E-Mail: info@liongraphite.comNOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES.Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Mit der Verwendung von Wörtern wie erwarten, fortsetzen, schätzen, ausgehen von, können, werden, prognostizieren, beabsichtigen, der Ansicht sein und vergleichbaren Ausdrücken sollen zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken, die in den Stellungnahmen und Analysen der Unternehmensführung (Managements Discussion & Analysis) beschrieben sind und unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com veröffentlicht wurden, können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen unterscheiden. Auch wenn das Unternehmen dies beschließen könnte, ist zu keinem Zeitpunkt eine Aktualisierung dieser Informationen vorgesehen.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem Securities Act (Wertpapiergesetz) der Vereinigten Staaten von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das US-Wertpapiergesetz) oder den Wertpapiergesetzen beliebiger US-Bundesstaaten registriert und dürfen ohne Registrierung gemäß dem US-Wertpapiergesetz bzw. ohne Freistellung von der entsprechenden Registrierungspflicht in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 