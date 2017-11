Alle Märkte und alles Geld der Welt in einer Grafik

Die Webseite The Visual Capitalist veröffentlichte kürzlich eine Infografik, die einen vergleichenden Überblick über zahlreiche Märkte und verschiedene Geldmengen gibt. Die aktualisierte Version der Grafik macht Größenverhältnisse deutlich, die sonst eher abstrakt bleiben, wenn von Millionen, Milliarden und Billionen die Rede ist.Die kleinste dargestellte Größe ist mit 17 Milliarden $ der Wert aller überirdischen Silberreserven, die bereits im Vergleich zu den größten Unternehmen der Welt recht übersichtlich wirken. Spitzenreiter ist hier Apple mit einer Marktkapitalisierung von 807 Milliarden $.Der gesamten überirdischen Goldreserven sind da mit einem Gesamtwert von rund 7,7 Billionen $ (bei einem Goldpreis von 1.275 $ je Unze) schon eindrucksvoller und entsprechen in etwa dem Wert aller Banknoten und Münzen, die weltweit im Umlauf sind.Doch selbst diese Zahlen wirken winzig, wenn man sie in der direkten Gegenüberstellung zu den darunter folgenden Angaben betrachtet: die Größe der globalen Aktienmärkte, das weltweite Geldangebot, welches nur zu 8% aus physischen Münzen und Scheinen besteht, die Gesamtschulden aller Staaten, Unternehmen und Privathaushalte der Erde, die mit 215 Billionen $ mehr als dreimal so hoch sind wie die jährliche wirtschaftliche Gesamtleistung, und der Wert aller Immobilien.Zu guter Letzt folgen noch die Derivatemärkte, deren genauen Wert niemand kennt. Den derzeitigen Schätzungen zufolge liegt der nominelle Wert aller abgeleiteten Finanzprodukte, zu denen z. B. Futures. Forwards, Optionen und Swaps aller Art zählen, irgendwo zwischen 544 Billionen und 1,2 Billiarden $. Den Angaben nach sind viele Experten jedoch der Ansicht, dass sich das Gesamtrisiko des globalen Derivatemarktes anhand seines Bruttomarktwertes besser abschätzen lässt - und dieser beläuft sich "nur" auf mindestens 20,7 Billionen $.© Redaktion GoldSeiten.de