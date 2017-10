Global Li-Ion Graphite sichert sich von Callinex Mines Option auf hochgradiges Graphitprojekt Neuron

Loch Nr.von (m) bis (m) MächtigkeiCG%

t

(m)



NEU001 4,5 19,0 14,5 10,88

einschl.4,5 12,2 7,7 18,54

einschl.4,5 6,5 2,0 37,75

NEU001 31,2 87,7 56,5 5,03

einschl.47,0 78,6 31,6 7,02

einschl.47,0 52,0 5,0 26,03

einschl.47,0 49,8 2,8 39,87

NEU002 6,0 37 31,0 6,68

einschl.10,2 10,7 0,5 64,40

einschl.32,4 37,0 4,6 32,44

einschl.33,5 36,6 3,1 46,16

NEU002 71,4 127,2 55,8 5,37

einschl.71,4 79,1 7,7 17,85

einschl.97,8 98,4 0,6 78,30

Vancouver, 30. Oktober 2017 - Global Li-Ion Graphite Corp. (LION oder das Unternehmen) (CSE: LION) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung unterzeichnet hat, um sich 100 % der Anteile am Graphitprojekt Neuron zu sichern, das sich in der Bergbauregion Thompson im Norden der kanadischen Provinz Manitoba befindet und der Firma Callinex Mines Inc. gehört.Callinex absolvierte über dem Projekt einen detaillierten VTEM-Messflug (1.800 km) und entdeckte dabei ausgeprägte elektromagnetische Anomalien, die später im Zuge eines 12 Löcher umfassenden Bohrprogramms genauer erkundet wurden. Im Rahmen dieses Bohrprogramms wurde eine Kohlenstoffkonzentration (Graphit) von bis zu 78,3 % durchteuft (siehe Tabelle unten aus der Callinex-Pressemeldung vom 23. April 2014).Im Zug der Untersuchungen und Analysen konnte SGS Laboratories einen 4,1 Meter breiten Abschnitt mit einem Kohlenstoffanteil (Graphit) von 60,38 % ermitteln, der in einer 56,0 Meter breiten Durchschneidung mit einer Kohlenstoffkonzentration von 5,91 % enthalten ist (siehe Callinex-Pressemeldung vom 24. April 2014). Es wurde von einem großflockigen Graphit mit einer Flockengröße zwischen 100 µm (Mikrometer) bis 2000 µm (1000 µm = 1 mm) berichtet.Das Unternehmen kann seine Option zum Erwerb von 100 % der Anteile am Graphitprojekt Neuron von Callinex unter folgenden Voraussetzungen ausüben:1) Innerhalb von drei Tagen nach Unterzeichnung der Optionsvereinbarung sind ein Barbetrag in Höhe von 200.000 $ sowie 1.000.000 Stammaktien an Callinex zu übergeben.2) Am zweiten Jahrestag der Unterzeichnung der Optionsvereinbarung sind 1.000.000 Stammaktien an Callinex zu übergeben.Darüber hinaus verpflichtet sich das Unternehmen, entweder nach Abschluss einer wirtschaftlichen Erstbewertung, Vormachbarkeitsstudie oder Machbarkeitsstudie bzw. vor dem dritten Jahrestag des Wirksamkeitsdatum der Optionsvereinbarung - je nachdem, welches Ereignis früher eintritt - 3.000.000 Stammaktien auf Callinex zu übertragen.Jason Walsh, President des Unternehmens, erklärt: Wir sind begeistert, gemeinsam mit Callinex und seinem Chairman Mike Muzylowski das hochgradige Graphitprojekt Neuron, das sich bereits in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindet, weiter auszubauen. Wir glauben, dass sich LION damit eine ausgewogene Beteiligung an der potentiellen Graphitproduktion in drei Rechtssystemen sichern kann und so sein Ziel - sich in der rasch wachsenden Energiespeicherbranche als wichtiger Lieferant von Premium-Graphit zu positionieren - auch erreichen wird.Gemäß den geltenden Richtlinien der Canadian Stock Exchange kann in Zusammenhang mit dieser Transaktion eine Finders Fee entrichtet werden.Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Glen Macdonald, P.Geo, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101 geprüft und freigegeben.Weitere Informationen zu Global Li-Ion finden Sie unter dem Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com), auf der Webseite der CSE (www.thecse.com) und auf der Firmenwebseite (www.globalli-iongraphite.com).Jason Walsh, Director & OfficerTel: 604.608.6314E-Mail: info@liongraphite.comLION: CSE; GBBGT: OTC; 0TD: FNICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT.Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Mit der Verwendung von Ausdrücken wie prognostizieren, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, planen, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken, die in den Stellungnahmen und Analysen der Unternehmensführung (Managements Discussion & Analysis) beschrieben sind und unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com veröffentlicht wurden, können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen unterscheiden. Auch wenn das Unternehmen dies beschließen könnte, ist zu keinem Zeitpunkt eine Aktualisierung dieser Informationen vorgesehen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!