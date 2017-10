Royal Bank of Canada: Gefälschte Goldbarren im Umlauf?

In Kanada ist offenbar ein gefälschtes Produkt der Royal Canadian Mint aufgetaucht. Wie CBC , die Rundfunkagentur des Landes, gestern berichtete, hatte ein Schmuckhändler in Ottawa einen 1-Unzen-Barren der kanadischen Münze erworben, der aus 9999er Feingold bestehen sollte. Verschiedene Test hätten jedoch ergeben, dass der Minibarren möglicherweise gar kein Gold enthält.Der Käufer hatte die Medien kontaktiert, nachdem zunächst weder die Royal Canadian Mint noch die Royal Bank of Canada, wo er den Barren erworben hatte, das Produkt zurücknehmen wollten. Den Angaben zufolge hat die RBC den Barren mittlerweile zur Durchführung weiterer Test an die Münzprägestätte zurückgegeben und den Kaufpreis erstattet.Es bestehen nun berechtigte Sorgen, dass es sich bei dem gefälschten Goldbarren nicht um einen Einzelfall handelt. Investmentexperte William Rentz von der University of Ottawa nannte die Entdeckung der Fälschung "beunruhigend". "Ein Geldfälscher stellt auch nicht nur einen einzigen 50-$-Schein her", so der Rentz gegenüber CBC News. "Ich vermute, dass das nur die Spitze des Eisberg ist."Beim Kauf war der Barren in der üblichen Blisterverpackung der Royal Canadian Mint eingeschweißt. Dies erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass andere Anleger den Betrug nicht bemerken, da sie das Gold oft in seiner Originalverpackung verwahren. Der kanadische Goldhändler hatte erkannt, dass etwas nicht stimmt, als er die Verpackung entfernte und versuchte, den dünnen Barren leicht zu biegen, der dabei zerbrach. Bei reinem Gold sollte das nicht vorkommen, weil Gold biegsam und nachgiebig ist.© Redaktion GoldSeiten.de