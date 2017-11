Indien importiert wieder deutlich mehr Silber

Die Silbereinfuhren Indiens haben sich in diesem Jahr verglichen mit 2016 stark erhöht. Wie die indische Tageszeitung Business Standard heute meldete, wurden bis einschließlich Oktober 4.200 Tonnen des weißen Metalls importiert, was einem Anstieg um 60% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.2016 wurden insgesamt 2.794 Tonnen Silber nach Indien geliefert; in diesem Jahr sollen es den Schätzungen zufolge rund 5.000 Tonnen sein. Damit werden die Importe jedoch deutlich unter denen des Rekordjahres 2015 liegen, als das Land fast 8.000 Tonnen Silber einführte.Die Gründe für die Zunahme der Silberimporte in diesem Jahr sind nach Angaben von Sudheesh Nambiath, einem Analysten des Forschungsinstituts GFMS, die erhöhte industrielle Nachfrage und die Tatsache, dass die Händler ihre Bestände nach den geringen Einfuhren im letzten Jahr nun wieder aufstocken müssen. Darüber hinaus nehme auch die Nachfrage seitens der ländlichen Bevölkerung zu. Nambiath erwartet daher, dass sich die Silberimporte im nächsten Jahr um weitere 10% erhöhen werden.Die Nachfrage nach Silberinvestitionen ist dem Artikel zufolge dagegen auf einem nach wie vor niedrigen Niveau. "In Bezug auf die Aktienmärkte sind die Anleger in diesem Jahr bullischer", erklärt das ein Vertreter des Juweliers Amrapali Group. Gegenüber dem Vorjahr ließe sich dennoch eine leichte Verbesserung feststellen, meint GFMS-Analyst Nambiath. 2016 sei die geringste Nachfrage nach physischen Silberbarren innerhalb der letzten vier Jahre verzeichnet worden.© Redaktion GoldSeiten.de