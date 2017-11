Berkwood Resources: Hochgradige Grafitwerte mit beträchtlicher wahrer Mächtigkeit auf bis zu 40,3 m in Zone 1 auf Lac Gueret South

Significant Drill Intersections

DDH ID From To Sample Cg% True

(m) (m) length avg thickness

(m) (m)



**



BK1-01-40.23 45.004.77 28.614.48

17



BK1-01-99.48 137.738.29 14.6836.0

17 7



include101.98 110.19.83 29.179.2

s 9





BK1-02-43.05 46.383.33 15.169.75

17



BK1-02-60.85 80.4519.60 24.0115.5

17



include64.38 74.4010.02 32.956.4

s





BK1-03-20.79 47.6926.90 24.4026.9

17



include24.28 26.942.66 31.082.6

s



include34.69 44.069.37 35.349.3

s



BK1-03-93.40 99.385.98 13.115.98

17





BK1-04-26.68 79.2452.56 21.0140.3

17



include26.68 54.5527.87 28.3821.4

s



include69.19 71.712.52 31.721.9

s





BK1-05-31.4 43.8612.46 20.728.8

17



include36.21 39.413.2 33.691.4

s





BK1-06-16.39 28.3411.95 25.5222.1

17





BK1-07-112.75 118.65.95 10.834.4

17 1





BK1-08-139.42 160.617.17 20.0416.4

17 3



include150.37 155.85.46 31.194.5

s 3



BK1-08-169.83 177.07.11 28.026.2

17 4





BK1-09-114.25 142.321.33 12.2718.5

17 4





BK1-10-133.98 148.716.27 9.10 14.1

17 5





BK1-11-19.84 24.174.33 11.393.8

17





BK1-12-30.62 33.933.31 11.232.7

17





BK1-13-38.44 46.598.15 19.206.9

17



BK1-13-99.64 105.55.93 18.844.9

17 7



BK1-13-117.60 120.12.53 18.522.0

17 3

Vancouver, 28. November 2017 - Berkwood Resources Ltd. (TSX-V: BKR, FSE: BK2, WKN: A110N3) (Berkwood oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse des Bohrprogramms im geophysikalischen Erkundungsgebiet Zone 1 beim zu 100 Prozent unternehmenseigenen Projekt Lac Gueret South bekannt zu geben. Im Rahmen des Phase-1-Bohrprogramms wurden 13 Bohrlöcher gebohrt, wobei jedes Bohrloch sichtbaren Grafit durchschnitten hat. Teile des Bohrkerns wurden zur Analyse eingereicht und wir freuen uns, hochgradigen Grafit mit Durchschnittsgehalten im Bereich von 14,39 bis 25,52 Prozent Kohlegrafit und wahre Mächtigkeiten von 22,1 bis 40,3 Metern bestätigen zu können.Edward Lyons, P.Geo. (BC, QC, NL), der intensiv im Konzessionsgebiet Lac Gueret gearbeitet hat, das sich nunmehr im Besitz von Mason befindet, sagte: Die Analysen zeigen, dass die mächtige Einheit in Abschnitt 3100E sowie die kürzeren Intervalle einen ähnlichen Gehaltsbereich lieferten wie bei der nahe gelegenen Lagerstätte Lac Gueret von Mason Graphite.Das Ziel Zone 1 ist ein leitfähiges und magnetisches System mit einer von Osten nach Westen verlaufenden Streichenlänge von 2,2 Kilometern und einer Mächtigkeit von 0,6 Kilometern. Es weist auch zwei parallele Zonen auf, die eine umfassende Falte darstellen könnten. Im Rahmen des Bohrprogramms in Zone 1 wurde in jedem der 13 am westlichen Ende der Zone gebohrten Bohrlöcher Grafit durchschnitten. Die erste metallurgische Bewertung ist zurzeit im Gange.Zertifikate der Analysen Nr. YVR1710850 und YVR1717850A enthalten die Analyseergebnisse aller Proben, die in den 13 HQ-Diamantbohrlöchern in Zone 1 entnommen wurden. Neun Standorte enthielten die 13 nach Norden ausgerichteten Bohrlöcher, wobei die Neigungen zwischen -45 und -75 Grad variierten. Die Standorte waren in den Nord-Süd-Abschnitten (Abstände von etwa 100 Metern) etwa 70 bis 100 Meter voneinander entfernt. Die bedeutendsten Ergebnisse sind unten dargestellt:Unter folgendem Link finden Sie die vollständige englische Originalmeldung: https://www.thenewswire.com/archives?id=AJ6F6Eq0Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!