Keith Neumeyer: Silber wird auf 130 $ steigen, Gold auf 8.000 $

Keith Neumeyer, der CEO der Minengesellschaft First Majestic Silver, rechnet in den nächsten drei bis fünf Jahren mit einem starken Anstieg der Edelmetallpreise. In einem Videointerview mit Daniele Cambone vom Nachrichtenportal kitco.com erklärte er kürzlich seine bullische Einstellung.Bei Silber gehe es letztlich nur um Angebot und Nachfrage, so Neumeyer. Seiner Einschätzung nach werden auch in Zukunft zur Herstellung von Elektroautos, in der Robotik und in der Elektrotechnik im Allgemeinen große Mengen Silber benötigt. Derzeit seien die Edelmetallpreise jedoch noch in einer engen Handelspanne gefangen. "Alle Metalle haben sich sehr gut entwickelt, doch aus irgendeinem Grund steckt Silber noch immer fest", sagt Neumeyer.Anschließend weist der CEO darauf hin, dass Silber nicht unbedingt mit Gold zu vergleichen ist: "Silber ist eher ein strategisches Metall als ein Edelmetall. Sein Preisverhältnis zu Gold sollte ich eher am Verhältnis der entsprechenden Fördermengen orientieren." Nach Angaben von Neumeyer werden derzeit auf globaler Ebene etwa neun Unzen Silber für jede Unze Gold gewonnen, daher sollte auch das Preisverhältnis der beiden Metalle ungefähr bei 9:1 liegen. Aktuell beträgt es jedoch 76:1.Die verfügbaren überirdischen Silberbestände haben sich nach Angaben des CEOs seit den 1980er Jahren von 5 Milliarden Unzen auf rund 1 Milliarde Unzen reduziert, weil große Silbermengen in Elektrogeräten wie Handys, Computern und Fernsehern verarbeitet wurden. Der Großteil dieses Silbers könne nie zurückgewonnen werden.Aufgrund dieser Faktoren erwartet Neumeyer einen Anstieg des Silberkurses auf 130 $ innerhalb der kommenden Jahre. Der Goldpreis wird seiner Ansicht nach gleichzeitig auf 8.000 $ klettern.© Redaktion GoldSeiten.de