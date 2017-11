Goldman Sachs sieht Gemeinsamkeiten zwischen Gold und Bitcoin

Jeff Currie, Chef der Abteilung für Rohstoffmarktanalysen bei Goldman Sachs, betrachtet Bitcoin als Rohstoff und sieht Parallelen zwischen der Kryptowährung und Gold. Dies sagte er gestern in einem Interview mit Bloomberg "Jedes Wertpapier und jede Währung ist mit einer Forderung verknüpft", erklärt Currie. "Rohstoffe haben jedoch keine Verbindlichkeiten; sie sind reine Vermögenswerte. In diesem Kontext sind Bitcoin und Gold gar nicht so verschieden." Angesichts der Gemeinsamkeiten mit den Rohstoffen können er die "Feinseligkeit" nicht verstehen, die der Kryptowährung entgegengebracht wird.Den Nachteil von Bitcoin sieht Currie vor allem in der mangelnden Liquidität des Marktes: "Selbst bei einem Preis von 10.000 oder 11.000 $ hat Bitcoin nur eine Marktkapitalisierung von 168 Milliarden $. Das überirdisch existierende Gold hat dagegen einen Marktwert von 8,3 Billionen $. Das ist echte Liquidität." Die fehlende Liquidität der Kryptowährung sei der Grund für die hohe Volatilität des Marktes und auch das, was die meisten Gegner kritisieren. "Der Goldmarkt wird aufgrund seiner Größe nie eine vergleichbare Volatilität aufweisen", so Currie.Der größte Vorzug von Bitcoin besteht nach Ansicht des Experten ohnehin nicht in den einzelnen Einheiten, sondern in der Blockchain-Technologie. Diese lasse sich auch mit Gold kombinieren. "Die Blockchain ist die eigentliche Innovation."© Redaktion GoldSeiten.de