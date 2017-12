U.S. Mint verkauft im November weniger Silver-Eagle-Münzen

Im Oktober hatte die Prägestätte der Vereinigten Staaten noch stark erhöhte Verkaufszahlen für die Anlagemünze Silver Eagle gemeldet. Im November sind die Verkäufe nun wieder deutlich gesunken und es wechselten 385.000 Silbermünzen den Besitzer. Im Oktober hatte die U.S. Mint noch 1.040.000 Stück verkauft.Besonders deutlich fiel der Rück der Verkaufszahlen jedoch im Vergleich zum Vorjahr aus. Im November 2016 konnte die Prägestätte noch 3.061.000 der weltweit beliebten Silver Eagles verkaufen.Insgesamt beliefen sich die Verkäufe in diesem Jahr bislang auf 17.323.500 Silbermünzen.Im Gesamtjahr 2016 hatte die U.S. Mint insgesamt 37.701.500 der Silbermünzen abgesetzt.© Redaktion GoldSeiten.de