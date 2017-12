Weltgrößter Hedgefonds investiert massiv in Gold

Bridgewater Associates, der größte Hedgefonds der Welt, hat zuletzt beeindruckende Kapitalmengen am Goldmarkt investiert. Wie Newsmax gestern berichtete geht dies aus dem aktuellen Quartalsbericht des Fonds hervor.Demnach hat der von Starinvestor Ray Dalio gegründete Hedgefonds seine Investments in den Gold-ETF iShares Gold Trust (IAU) mehr als verdreifacht und seine Anteile am SPDR Gold Shares (GLD) im dritten Quartal fast versiebenfacht. Den Angaben zufolge hat Bridgewater zwischen Juli und September 8,2 Millionen Anteile am iShares Gold Trust gekauft und seine Bestände damit auf insgesamt 11,3 Millionen Anteile erhöht. Beim SPDR Gold Shares stockte der Fonds seine Investments um 3,32 Millionen Anteile auf und verbuchte per Quartalsende Gesamtbestände von 3,89 Millionen Anteilen.Der Gründer des Fonds hat damit offenbar seinen eigenen Rat beherzigt. Erst im August hatte Ray Dalio Anlegern empfohlen, 5-10% ihres Investmentkapitals in Gold zu investieren, um sich gegen politische und wirtschaftliche Risiken abzusichern.Dem Artikel zufolge war er mit dieser Anlageentscheidung nicht allein: Insgesamt kauften Hedgefonds und Investoren im dritten Quartal dieses Jahres GLD-Anteile im Wert von 672 Millionen $ und IAU-Anteile im Wert von 764 Millionen $.© Redaktion GoldSeiten.de