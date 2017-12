"Bitcoin hat einen großen Marktanteil von Gold gestohlen" - Analyst

In einer aktuellen Ausgabe der Sendung " Trading Nation " des Fernsehsenders CNBC gingen zwei professionelle Trader der Frage nach, warum die Kurse im Goldsektor zuletzt deutlich nachgegeben haben. Beide sehen dabei einen Zusammenhang zur Bitcoin-Rally der letzten Tage."Ich denke wirklich, dass Bitcoin einen großen Marktanteil von Gold gestohlen hat", meint Phillip Streible von RJO Futures. Der Experte glaubt, dass es durchaus Marktteilnehmer gibt, die nur deswegen Gold verkaufen, um stattdessen Bitcoin zu kaufen. Auch die allgemeine Annahme, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung in dieser Woche den Leitzins erhöhen wird, sowie die Aussicht auf zwei weitere Zinsschritte im kommenden Jahr habe die Trader dazu veranlasst, ihre Goldpositionen zu reduzieren.Mit Blick auf die Minenunternehmen glaubt Larry McDonald von ACG Analytics, dass der Goldaktien-ETF GDX zunächst noch etwas tiefer fallen könnte. "Wir sehen noch keine echte Kapitulation am Markt, wir warten noch auf weitere Verluste", so der Marktstratege.McDonald weist zudem darauf hin, dass die negative Korrelation zwischen dem Goldpreis und den Renditen in der letzten Woche zum ersten Mal seit zwei Jahren zusammengebrochen ist, als sowohl die Renditen als auch das gelbe Metall sanken. "Ich denke, dass das etwas mit Bitcoin zu tun hat", erklärt McDonald. Die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen entspreche derzeit 23% der Marktkapitalisierung des liquiden Goldes. Vor zwei Jahren lag dieser Anteil noch bei nur etwa 2-3%.Für den Experten ist das jedoch kein Grund, dem Goldsektor den Rücken zu kehren. Schon in dieser Woche könnte es seiner Einschätzung nach zu einer Erholungsrally der Goldunternehmen kommen.© Redaktion GoldSeiten.de