Kitcos Goldumfragen: Anleger und Analysten glauben an Fortsetzung der Rally

Die Teilnehmer der wöchentlichen Umfrage, die das Nachrichtenportal kitco.com unter Privatanlegern und Finanzmarktprofis durchführt, gehen mehrheitlich davon aus, dass der Goldkurs die Gewinne ausbauen kann, die er letzte Woche nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank verbucht hatte.Von den 19 Analysten, die an der aktuellen Umfrage teilgenommen haben, rechnen 13 (68%) mit einem Anstieg des Goldpreises in dieser Woche. Nur vier der Profis (21%) waren bearish eingestellt. Die zwei anderen Teilnehmer (11%) erwarten eine Seitwärtsentwicklung.Die privaten Goldinvestoren blicken ebenfalls überwiegend optimistisch auf die Goldpreisentwicklung in dieser Woche. Hier sind 598 von 1.055 Umfrageteilnehmern, bzw. 57%, bullisch. Immerhin 341 Anleger bzw. 32% glauben jedoch, dass der Kurs wieder sinken wird. Die übrigen 116 Teilnehmer bzw. 11% sind neutral eingestellt.© Redaktion GoldSeiten.de