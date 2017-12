Pershing Gold: Abschluss einer "Bought Deal"-Finanzierung über 7,8 Mio. US-$ und einer Privatplatzierung über 6,8 Mio. US-$

LAKEWOOD, 19. Dezember 2017 - Pershing Gold Corp. (NASDAQ: PGLC) (TSX: PGLC), (FWB: 7PG1) (Pershing Gold oder das Unternehmen), ein aufstrebender Goldproduzent in Nevada, hat heute den Abschluss einer von einem Konsortium durchgeführten Kapitalerhöhung bekannt gegeben, bei der 2.794.500 Aktien aus dem Stammaktienkapital zum Preis von 2,80 USD pro Aktie begeben wurden. Darin enthalten sind auch Warrants, die zum Kauf von bis zu 1.117.800 Aktien aus dem Stammaktienkapital berechtigen. Die Überzuteilungsoption des Konsortiums wurde zur Gänze ausgeübt.Gleichzeitig mit der Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Stammaktien und Warrants hat das Unternehmen eine Privatplatzierung abgeschlossen. Begeben wurden insgesamt 2.347.236 Aktien aus dem Stammaktienpool sowie Warrants, die zum Kauf von 938.891 Aktien berechtigten. Sie wurden zum gleichen Preis verkauft wie die Aktien aus dem Stammaktienkapital und die Warrants, die im Rahmen der Kapitalerhöhung öffentlich veräußert wurden (mit Ausnahme eines Direktors, der die Aktien und Warrants im Einklang mit den Nasdaq-Vorschriften zu einem höheren Preis ankaufte).Der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung und der Privatplatzierung beträgt - vor Abzug der Provisionen für das Konsortium, Platzierungsgebühren und anderen geschätzten Aufwendungen für die Kapitalbeschaffung, die von Pershing Gold zu entrichten sind - rund 14,6 Mio. USD.Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös aus der Kapitalerhöhung und der Privatplatzierung für den Ausbau des Projekts Relief Canyon - einschließlich der Vorbereitungsarbeiten für den Bau sowie Erschließungs- und Explorationsbohrungen zur Erweiterung der Mineralisierung bei Relief Canyon - und/oder für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.Wir sind begeistert, dass wir diese Kapitalerhöhung erfolgreich abschließen konnten. Damit sind wir in der Lage, die Erschließungs- und Explorationsarbeiten in unserem Projekt Relief Canyon fortzusetzen, meint Stephen Alfers, President und Chief Executive Officer von Pershing Gold.Canaccord Genuity Corp. (Canaccord Genuity), BMO Nesbitt Burns Inc. (BMO Capital Markets) und Cantor Fitzgerald Canada Corporation (CFCC) waren im Rahmen der Kapitalerhöhung gemeinsam als Bookrunner tätig.Die Kapitalerhöhung wurde in den Vereinigten Staaten von Canaccord Genuity, BMO Capital Markets und CFCCs US-Partnerunternehmen, Canaccord Genuity Inc., BMO Capital Markets Corp. und Cantor Fitzgerald & Co. durchgeführt und erfolgte über einen endgültigen Prospektnachtrag samt beiliegendem Prospekt, das im Rahmen der gültigen Registrierungserklärung (Shelf Registration Statement) mittels Formular S-3 (Aktenzahl 333-211910) bei der United States Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht und von der SEC am 29. Juni 2016 für gültig erklärt wurde. In Kanada erfolgte die Kapitalerhöhung über einen Prospektnachtrag zum (endgültigen) Kurzprospekt des Unternehmens vom 14. März 2014, das bei den Wertpapierregulierungsbehörden in jeder kanadischen Provinz außer Quebec eingereicht wurde.Kopien dieser Dokumente sind jeweils auf den Webseiten www.sec.gov und www.sedar.com verfügbar.Im Rahmen des Antrags um Genehmigung der Kapitalerhöhungen durch die Toronto Stock Exchange, berief sich das Unternehmen auf eine Ausnahmegenehmigung in Abschnitt 602.1 des TSX Company Manual, die von sogenannten Eligible Interlisted Issuers (anspruchsberechtigte Emittenten) beansprucht werden kann, nachdem die Stammaktien des Unternehmens auch im NASDAQ Global Market gehandelt werden und in den zwölf Monaten unmittelbar vor der Einreichung des Antrags auf Genehmigung der Kapitalerhöhungen bei der TSX weniger als 25 % des gesamten Handelsvolumens der gelisteten Wertpapiere auf allen kanadischen Marktplätzen verbuchen konnten. Pershing Gold Corp. ist ein aufstrebender Goldproduzent, dessen Hauptprojekt die Mine Relief Canyon in Pershing County, Nevada, ist. Relief Canyon schließt drei historische Tagebauminen und eine moderne, vollständig genehmigte und errichtete Haufenlaugungs-Verarbeitungsanlage ein. Pershing Gold verfügt zurzeit über die Genehmigungen, die Abbauarbeiten bei Relief Canyon im Rahmen des bestehenden Betriebsplans wieder aufzunehmen.Pershing Golds Grundbesitz umfasst rund 25.000 Acres, einschließlich der Mine Relief Canyon und das Land um die Mine herum. Dieses Landpaket bietet Pershing Gold die Möglichkeit, die Lagerstätte des Bergbaubetriebs Relief Canyon zu erweitern und auf nahe gelegenen Landflächen Explorationsarbeiten durchzuführen sowie neue Entdeckungen zu machen.Die Aktien von Pershing Gold werden im NASDAQ Global Market und an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol PGLC sowie an der Frankfurter Börse unter dem Symbol 7PG1 gehandelt.Stephen Alfers, Executive Chairman, President & CEOJack Perkins, Vice President, Investor Relations720.974.7254investors@pershinggold.comwww.PershingGold.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betreffend die geplante Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich unterscheiden. Dazu zählen anderem die Marktlage, Risiken in Verbindung mit dem Barmittelbedarf unseres Unternehmens und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen erläutert werden. Diese Aussagen spiegeln unsere Meinung lediglich ab dem Zeitpunkt, an dem sie getätigt werden, wider und gelten nicht als Ausdruck unserer Meinung zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die in dieser Pressemeldung enthalten sind bzw. auf die in dieser Pressemeldung Bezug genommen wird.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!