Wie geht es weiter nach der starken Goldrally? - Todd "Bubba" Horwitz

Goldinvestoren sollten angesichts der jüngsten Rally nicht zu hohe Erwartungen haben. Dieser Ansicht ist Todd "Bubba" Horwitz, der leitende Marktstratege von BubbaTrading.com. In einem Videointerview mit Daniela Cambone vom Nachrichtenportal kitco.com sagte er gestern, dass Gold bei der nächsten Kursbewegung sowohl steigen als auch fallen könnte."Die Rally war großartig, aber die Performance war nicht so, wie ich es gehofft hatte", meint Horwitz. Es handelte sich seiner Einschätzung nach nur um eine Short-Covering-Rally, die dadurch ausgelöst wurde, dass die Trader am Terminmarkt ihre Positionen eindeckten. Einen fundamentalen Grund für den starken Anstieg der letzten Wochen sieht er nicht.Langfristig bezeichnet sich der Analyst noch immer als sehr bullisch, aber kurzfristig rechnet er damit, dass das Tief vom 12. Dezember 2017 erneut getestet wird. "Solange der Kurs auf Wochenbasis nicht bei über 1.329 $ schließt, würde ich dazu raten, Gold kurzfristig zu shorten", so Horwitz. "Angesichts der Charts wäre ein Rücksetzer besser für einen langfristigen Aufwärtstrend, den wir meiner Meinung nach auch bekommen werden. Auf kurze Sicht glaube ich allerdings, dass wir starke Verkäufe sehen werden, insbesondere da an den Aktienmärkten neue Allzeithochs verzeichnet werden und der Dollar wieder steigt," erklärt der Experte.Ein erneuter Test der Dezember-Tiefs würde ihm zufolge eine gute Kaufgelegenheit darstellen.© Redaktion GoldSeiten.de