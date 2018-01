Nemaska Lithium Inc. veröffentlicht Machbarkeitsstudie 2018

MachbarkeitssAktualisierte Differenz in

tudie Machbarkeitsst %

udie (basierend

2016 auf Zahlen

2018 in



CAD, wenn

zutreffend)



Erwartete 33 Jahre 26 Jahre Anstieg um

Lebensdauer 27

der %

Mine



Ertrag $ 19,2 $ 9,2 Anstieg um

während der Milliarden Milliarden 108

Lebensdauer (US $ 14,8 (US $ 7,4 %

der Mrd.) Mrd.)

Mine

(Durchschnitt(Durchschnittl

lich $ 581 ich $ 354

Mio./Jahr) Mio./Jahr)



Undiskontiert$ 13,2 $ 6,2 Anstieg um

er Milliarden Milliarden 114

Netto-Cashfl (US $ 10,2 (US $ 4,9 %

ow vor Mrd.) Mrd.)

Steuern

(Durchschnitt(Durchschnittl

lich $ 425 ich $ 259

Mio./Jahr Mio./Jahr Anstieg um

vor den vor den 146

Undiskontiert anfänglichen anfänglichen %

er Investitions Investitionsk

Netto-Cashflkosten) osten)

ow nach

Steuern

$ 9,6 $ 3,9

Milliarden Milliarden

(US $ 7,4 (US $ 3,1

Mrd.) Mrd.)



Kapitalwert v$ 3,3 $ 1,9 Anstieg um

or Steuern, Milliarden Milliarden 76

Diskontsatz (US $ 2,5 (US $ 1,5 %

von 8 % Mrd.) Mrd.)

(

Basisfall) Anstieg um

Kapitalwert n$ 2,4 $ 1,2 107

ach Steuern, Milliarden Milliarden %

(US $ 1,8 (US $ 0,9

Mrd.) Mrd.)

Diskontsatz

von 8 %

(

Basisfall)

Rendite (IRR)34,4 % 37,7 % Rückgang um

9

vo30,5 % 30,3 % %

r

Steuern

Null

Rendite (IRR)





nach Steuern

Gesamte $ 801 $ 549 Anstieg um

anfängliche Millionen Millionen 46

Investitions (US $ 616 (US $ 439 %

kosten Mio.) Mio.)

Investitions Investitionsk

kosten osten

einschließli einschließlic

ch h

Eventualität Eventualitäte

en n



Amortisation 2,9 Jahre 2,7 Jahre Anstieg um 5

der %

Kapitalkoste

n nach

Steuern

*



DurchschnittlUS $ US $ 9.500/t Anstieg um

icher 14.000/t ab ab Werk 47

Verkaufsprei Werk %

s von Shawinigan

LithiumhydroShawinigan

xid über die



LdM

DurchschnittlUS $ US $ 7.000/t Anstieg um

icher 11.719/t ab ab Werk 67

Verkaufsprei Werk %

s von Shawinigan

LithiumhydroShawinigan

xid über die



LdM

Durchschnittl$ 285/t (US $ 174/t (US $ Anstieg um

iche $ 219/t) ab 139/t) ab 63

Produktionsk %

osten für Whabouchi-MinWhabouchi-Mine

Spodumen e

-Konzentrat

pro Tonne

(Tagebau)



Durchschnittl$ 353/t (US $ 221/t (US $ Anstieg um

iche $ 272/t) ab 177/t) ab 60

Produktionsk %

osten für Whabouchi-MinWhabouchi-Mine

e

Spodumen-Konz

entrat



pro Tonne

(Tiefbau)



Durchschnittl$ 3.655/t $ 2.645/t (US Anstieg um

iche (US $ $ 38 % (42 %

Produktionsk 2.811/t) 2.116/t) des

osten für Anstiegs

Lithiumhydroab Werk Shawiab Werk Shawin sind auf

xid pro nigan igan die höheren

Tonne (aus Betriebskost

dem en des

Konzentrat

des Spodumen-Konz

Tagebaus) entrat

s zurückzufüh

ren)



Durchschnittl$ 4.424/t $ 3.382/t (US Anstieg um

iche (US $ $ 31 % (42 %

Produktionsk 3.403/t) 2.706/t) des

osten für Anstiegs

Lithiumcarboab Werk Shawiab Werk Shawin sind auf

nat pro nigan igan die höheren

Tonne (aus Betriebskost

dem en des

Konzentrat

des Spodumen-Konz

Tagebaus) entrat

s zurückzufüh

ren)



Produktion 7 Millionen 5,5 Millionen ./.

während der Tonnen Tonnen

Lebensdauer

der Mine Spodumen-KonzSpodumen-Konze

entrat ntrat

, , umgewandelt

umgewandelt in 714.000

in 770.000 Tonnen

Tonnen Lithiumhydrox

Lithiumhydroid in

xid in Batteriequali

Batteriequaltät und

ität und 84.000

361.000 Tonnen

Tonnen Lithiumcarbon

Lithiumcarboat in

nat in Batteriequali

Batteriequaltät.

ität.



(Durchschnitt(Durchschnitt

pro Jahr: pro Jahr:

213.000 213.000

Tonnen Tonnen

Konzentrat Konzentrat

zur zur

Produktion Produktion

von 23.000 von 28.000

Tonnen Tonnen

Lithiumhydro Lithiumhydrox

xid und id und 3.000

11.000 Tonnen

Tonnen Lithiumcarbon

Lithiumcarboat)

nat)



Wechselkurs 1:0,769 1:0,80 ./.

CDN $ in US

$

- Höhepunkte: 20 Prozent höhere Produktionskapazität der Hydromet-Anlage, eine auf 33 Jahre verlängerte Minenlebensdauer, Nachsteuerrendite von 31 Prozent, höherer Kapitalwert von 2,4 Mrd. CAD nach SteuernQuebec, 9. Januar 2018 - Nemaska Lithium Inc. (TSX: NMX, Frankfurt: N0T, OTC: NMKEF) (Nemaska Lithium, das Unternehmen oder wir) freut sich, die Ergebnisse seiner Machbarkeitsstudie 2018 für die Whabouchi-Mine und den Konzentrator im Gebiet Eeyou Istchee James Bay in Quebec sowie für die Hydromet-Anlage in Shawinigan (Quebec) bekannt zu geben.Am Dienstag, dem 9. Januar 2018, wird um 11 Uhr (EST) eine Telefonkonferenz über die Machbarkeitsstudie 2018 abgehalten. Die Details der Telefonkonferenz sind am Ende dieser Pressemitteilung angegeben. Alle Beträge sind in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben, und manche Zahlen wurden für die Präsentation gerundet.Angesichts einer Erfahrung von über einem Jahr mit der Errichtung, der Inbetriebnahme und dem Betrieb der Phase-1-Hydromet-Anlage in Shawinigan sowie der Produktion von über 1.050 Tonnen mit einem Gehalt von über sechs Prozent Spodumen-Konzentrat aus einer Gesamtprobe der Whabouchi-Mine ist unser Vertrauen in den Prozessablauf bei der Mine sowie der Hydromet-Anlage weiter gestiegen und wir sind der Auffassung, dass unser Projekt einem äußerst geringen Risiko ausgesetzt ist. Das aktualisierte Ressourcen-Blockmodell nach dem Bohrprogramm 2016/17 hat es uns ermöglicht, die Lebensdauer der Whabouchi-Mine von 26 auf 33 Jahre zu verlängern, sagte Guy Bourassa, President und CEO von Nemaska Lithium.Bei der Machbarkeitsstudie 2018 werden unsere Betriebserfahrung und unsere aktuellen Abnahmeverträge sowie die laufenden Gespräche mit potenziellen Kunden und unsere Bewertung des Lithiummarktes berücksichtigt. Wir haben daher die Gesamtkapazität des kommerziellen Projekts um 20 Prozent erhöht, der Hydromet-Anlage mehr Flexibilität verliehen, die Produktionskapazität von Lithiumcarbonat auf 16.000 Tonnen pro Jahr erhöht und die Flexibilität hinsichtlich der Produktion von bis zu 100 Prozent Lithiumhydroxid aufrechterhalten, da die Nachfrage nach beiden Produkten sehr hoch und der bekannte Verkaufspreis von Lithiumcarbonat jenem von Lithiumhydroxid sehr ähnlich ist.Die Machbarkeitsstudie 2018 ergab einen um acht Prozent diskontierten Basisfall-Kapitalwert in Höhe von 3,3 Milliarden CAD vor Steuern sowie eine Vorsteuerrendite (Internal Rate of Return) von 34,4 Prozent. Es wurde eine erhebliche Stärkung des Marktes für Lithiumsalze verzeichnet, die sich auch in den Verkaufspreisen von Lithiumhydroxid und Lithiumcarbonat widerspiegelt. Bei der Machbarkeitsstudie 2018 wurde während der gesamten Lebensdauer der Mine ein durchschnittlicher Verkaufspreis von 14.000 US-Dollar pro Tonne Lithiumhydroxid angewendet, während sich der durchschnittliche Verkaufspreis von Lithiumcarbonat in den ersten fünf Jahren auf 9.500 US-Dollar pro Tonne und danach, während der verbleibenden Lebensdauer der Mine, auf 12.000 US-Dollar pro Tonne beläuft.Hinsichtlich der Betriebsausgaben (OPEX) bleibt Nemaska Lithium angesichts von Kosten von 3.655 CAD (2.811 US-Dollar) pro Tonne Lithiumhydroxid bzw. von 4.424 CAD (3.403 US-Dollar) pro Tonne Lithiumcarbonat während der etwa 24-jährigen Lebensdauer der Mine im Rahmen eines Tagebaubetriebs ein kostengünstiger Produzent beider Produkte und bestätigt seine Wettbewerbsposition unter den weltweiten Herstellern von Lithiumsalzen.Die aktuellen Investitionsausgaben (CAPEX) für die Mine, den Konzentrator und die Hydromet-Anlage belaufen sich auf 801 Millionen CAD - ausgenommen bereits geleistete Investitionsausgaben in Höhe von 74 Millionen CAD. Diese Investitionsausgaben spiegeln den Optimierungsprozess sowie das zusätzliche für die Steigerung der Produktion von Lithiumcarbonat von 3.250 auf 16.000 Tonnen pro Jahr erforderliche Equipment wider, was in der Steigerung der gesamten Produktionskapazität der Hydromet-Anlage um 20 Prozent (von 27.400 auf 33.000 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr) zum Ausdruck kommt.Angesichts der Betriebserfahrung bei der Mine und der Hydromet-Anlage beinhaltet die Machbarkeitsstudie 2018 außerdem die Erweiterung der Mine um einen zusätzlichen Erzsortierkreislauf. Zusätzliche Ausrüstungen und Pufferzonen wurden während des Prozesses ebenfalls an beiden Standorten hinzugefügt, um die Betriebsfähigkeit zu erhöhen und dabei die Zuverlässigkeit des Prozesses zu steigern, laufende Wartungsarbeiten zu ermöglichen, ohne den Betrieb zu unterbrechen, und somit eine optimale Leistung zu gewährleisten.Bourassa sagte außerdem: Wir beschäftigen uns seit mehreren Monaten aktiv mit der Projektfinanzierung und befinden uns nun in der Phase der bestätigenden Kaufprüfung, wobei zahlreiche Konzerne an einer Beteiligung an der Projektfinanzierung interessiert sind. Angesichts der Alternativen, die zurzeit bewertet werden, sind wir zuversichtlich, dass die Projektfinanzierung noch im laufenden Quartal abgeschlossen werden wird.Ich bin zuversichtlich, dass sich die starken Wirtschaftsdaten dieser Machbarkeitsstudie 2018 angesichts des aktuellen Stadiums des Projekts positiv auf die laufenden Gespräche hinsichtlich der Finanzierung auswirken und das Unternehmen bei der Erstellung der erforderlichen Projektfinanzierungsstruktur zum Vorteil aller Interessensvertreter des Unternehmens unterstützen werden, sagte Steve Nadeau, Chief Financial Officer von Nemaska Lithium.Die Machbarkeitsstudie 2018 umfasst einen kombinierten Tagebau und Untertagebau, Konzentrationsanlagen, Berge und Wasseraufbereitung am Minenstandort sowie eine hydrometallurgische Verarbeitungsanlage in Shawinigan. Sie wurde von Met-Chem/DRA und Hatch Ltd. mit der Unterstützung von SGS Geostat bei der Ressourcenbewertung, von SNC-Lavalin bei der Endmaterial-/Bergeentsorgung und der Wasseraufbereitung, von Nardella bei der Projektplanung sowie von Michael L. Bilodeau, B.Eng., M.Sc. (App.), Ph.D., beim wirtschaftliche Modell erstellt. Die Mineralreserve in dieser Machbarkeitsstudie 2018 gilt per 7. November 2017.(Allen Berechnungen liegt ein Spodumen-Konzentrat mit 6,25 % Li2O zugrunde.) (Sofern nicht anderweitig vermerkt, lauten alle Zahlen auf den kanadischen Dollar (CAD).)* Nach Beginn der kommerziellen ProduktionDie Machbarkeitsstudie sieht eine Kombination aus Tagebau und Untertagebau vor. Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven der Tagebaumine belaufen sich auf 24 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,53 % Li2O. Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven der Tiefbaugrube belaufen sich auf 13 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,16 % Li2O. Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven der Tagebaumine und des Untertagebaus belaufen sich zusammen auf 37 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,40 % Li2O.In den ersten 23,6 Jahren wird die Produktion aus einem Tagebau stammen, der bis in eine Tiefe von maximal 224 Metern erschlossen wird und ein durchschnittliches Abraumverhältnis von 2,95:1 aufweist. Der Tagebau wird anhand einer Standardflotte von geländegängigen Förderwagen und Hydraulikbaggern mit einer Abbaurate von 2.830 Tonnen Erz pro Tag betrieben.In den folgenden 9,4 Jahren wird die Erzproduktion aus einem Untertagebau mit 3.665 Tonnen pro Tag stammen, der über eine Rampe in der Tagebaumine zugänglich ist. Der Untertagebau wird bis in eine durchschnittliche Tiefe von 55 Metern unter der Tagebausohle erschlossen. Die Methode, die für den Untertagebau ausgewählt wurde, ist der Langloch-Abbau, wobei der Stützpfeiler (Crown Pillar) unter der Grube am Ende der Lebensdauer der Mine geborgen wird.Nemaska Lithium hat am 8. September 2015 vom Ministerium für nachhaltige Entwicklung, Umwelt und die Bekämpfung des Klimawandels von Québec die allgemeine Genehmigung (Certificate of Authorization, CA) für das Whabouchi-Minenprojekt und am 29. Juli 2015 einen positiven staatlichen Bescheid erhalten; damit liegen alle grundlegenden Umweltgenehmigungen vor, sodass das Unternehmen das Whabouchi-Minenprojekt nunmehr weiter voranbringen kann.Darüber hinaus hat das Ministerium für Energie und natürliche Ressourcen (MENR) von Québec in Übereinstimmung mit Artikel 100 des Mining Act eine Bergbaukonzession für das Whabouchi- Lithiumprojekt ausgestellt. Diese Konzession umfasst die Abbau- und Oberflächenrechte, die für die Ausbeutung der Whabouchi-Lagerstätte erforderlich sind, und ist zunächst für einen Zeitraum von 20 Jahren gültig (sie erlischt am 25. Oktober 2037). Die Konzession kann in der Folge während der Dauer des Bergbaubetriebs alle zehn Jahre verlängert werden.