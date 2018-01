Alba Minerals ändert Clayton-Valley-Joint-Venture-Abkommen mit Noram Ventures und erwirbt zusätzliche 25%

Vancouver, 11. Januar 2018 - Alba Minerals Ltd. (TSX-V: AAV, US: AXVEF, Frankfurt: A117RU) (Alba) und Noram Ventures Inc. (TSX-V: NRM, Frankfurt: N7R, OTCBB: NRVTF) (Noram) freuen sich bekannt zu geben, dass sie die Bedingungen des Joint-Venture-Abkommens (22. Februar 2017) neu verhandelt haben. Alba besitzt zurzeit eine 25-Prozent-Beteiligung am 12.920 Acres großen Lithiumkonzessionsgebiet Clayton Valley, das sich im Besitz von Green Energy Resources Inc. (Green Energy), der 100-Prozent-Tochtergesellschaft von Noram, befindet. Alba wird für einen Betrag in Höhe von 350.000 Dollar, der bis 1. März 2018 an Noram / Green Energy zu bezahlen ist, eine Beteiligung von weiteren 25 Prozent erwerben. Alba und Noram werden anschließend 50:50-Joint-Venture-Partner beim Lithiumprojekt Clayton Valley sein und die beiden Unternehmen werden mit der nächsten vollständig finanzierten Phase der Infill-Bohr- und Explorationsarbeiten fortfahren (20. November 2017).Diese Änderung ist das Ergebnis des beiderseitigen Einvernehmens zwischen den beiden Parteien, um die Anzahl der Clayton-Valley-Schürfrechte im Geschäftsjahr 2017 von 888 auf 646 zu verringern. Diese Reduktion wurde durchgeführt, da unser Hauptaugenmerk auf Konzessionsgebiete gerichtet ist, die Lithium in Ton und nicht in Sole beherbergen. Dies entspricht unserer Technologie, die ebenfalls auf die Gewinnung von in Ton gebunden Lithium ausgerichtet ist. Wir sind der Auffassung, dass dieser Bereich aufgrund der Umweltprobleme bei Clayton Valley in Zusammenhang mit dem Grundwasserspiegel das größte Potenzial aufweist. Verzögerungen des ursprünglichen Abkommens, wie etwa beim Abschluss und der Genehmigung gemäß National Instrument 43-101 rechtfertigten ebenfalls eine Überarbeitung der bestehenden Bedingungen.Wir freuen uns, die Eigentümerschaft von Alba an diesem Projekt angesichts der vielversprechenden Ergebnisse der kürzlich veröffentlichten Schätzung gemäß National Instrument 43-101 um 25 auf insgesamt 50 Prozent zu erweitern, sagte Chairman und Director Sandy MacDougall. Die Arbeiten gehen gut voran. Wir sind mit den Ergebnissen besonders zufrieden, zumal nur ein kleines Fünf-Acres-Profil der insgesamt 12.920 zusammenhängenden Acres erkundet wurde. Dies ist weniger als ein Prozent des gesamten Landpakets.Im Modell wird eine abgeleitete Mineralressource von etwa 17 Millionen metrischen Tonnen mit einem Gehalt von etwa 1.060 Teilen Lithium pro Million gemeldet, was 96.476 metrischen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent entspricht. Das Vertrauen in eine Ressourcenschätzung, z. B. in die Kategorie, könnte sich mit Fortdauer der Explorationsarbeiten, wie etwa durch Probennahmen, Bohrungen usw., ändern. Die Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent werden berechnet, indem die Tonnage der Lagerstätte (17.098.480) mit dem Gehalt (1.060 ppm, 0,106 Prozent bzw. 0,00106) multipliziert wird. Daraus ergibt sich die gesamte Menge des in der Lagerstätte enthaltenen Lithiummetalls (18.124 Tonnen). Die Menge des Lithiummetalls wird anschließend mit dem Umrechnungsfaktor zwischen Lithium und Lithiumcarbonat (5,323) multipliziert, um das gesamte Lithiumcarbonatäquivalent der Lagerstätte (96.476 Tonnen) zu berechnen. Der Umrechnungsfaktor basiert auf den relativen Atomgewichten von Lithium und Lithiumcarbonat.Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Dr. Peter Born, P.Geo., in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Alba Minerals Ltd. ist ein in Vancouver ansässiges Junior-Ressourcenunternehmen mit Projekten in Nord- und Südamerika, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Erschließung unserer Lithiumkonzessionen legt. Die Lithiumprojekte befinden sich im Clayton Valley, Nevada, wo Alba eine Beteiligung von 25 % an dem Projekt erworben hat. Das zweite Lithiumprojekt Quiron II besteht aus einem aussichtsreichen Explorationsgebiet von 2.421 Hektar im Pocitos Salar, Provinz Salta, Argentinien. Das Projekt liegt ungefähr 12 km nordöstlich des Projekts von Liberty One Lithium Corp. und 19 km vom Projekt von Pure Energy Minerals Ltd. entfernt. Noram Ventures Inc. (TSX-Venture: NRM; Frankfurt: N7R) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, durch die Erschließung von Lithium- und Grafitlagerstätten ein Protagonist der Ökoenergie-Revolution und ein kostengünstiger Lieferant der boomenden Lithiumbatterie-Branche zu werden. Das geschäftliche Hauptaugenmerk des Unternehmens ist seit seiner Gründung auf die Exploration von Mineralprojekten gerichtet, einschließlich der Lithiumprojekte im Clayton Valley (Nevada), der Mineralschürfrechte Arizaro East im östlichen Bereich des Salar de Arizaro im Nordwesten von Argentinien und des Grafitkonzessionsgebiets Jumbo im Südosten von British Columbia. Norams langfristige Strategie besteht darin, ein multinationales Unternehmen aufzubauen, das sich vorrangig mit Lithium-Grafit-Industriemineralen beschäftigt, um Lithium und Grafit zu produzieren und auf den Märkten in Europa, Nordamerika und Asien zu verkaufen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.noramventures.com.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:/s/ Sandy MacDougall, Chairman & DirectorTelefon: (604) 999 2159Diese Pressemitteilung enthält Prognosen und zukunftsgerichtete Informationen, die unterschiedliche Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich zukünftiger Ereignisse in sich bergen. Solche zukunftsgerichteten Informationen beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen basieren, die einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten unterliegen und keine Garantie für zukünftige Leistungen des Unternehmens darstellen. Folgende sind wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden: die Ungewissheit der zukünftigen Profitabilität sowie die Ungewissheit des Zugangs zu zusätzlichem Kapital. Diese Risiken und Ungewissheiten könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten sich erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Diese und alle weiteren schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und sind in ihrer Gesamtheit in dieser Meldung ausdrücklich qualifiziert. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen und Meinungen des Managements ändern sollten.Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!