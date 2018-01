Silber vor größerer Ausbruchsbewegung?

Das neue Börsenjahr geht direkt genau so weiter, wie das alte aufgehört hat. Der Silberpreis steht schon über 2,5 Prozent im Plus und hatte bereits am ersten Handelstag 2018 die Marke von 17 USD nachhaltig übersprungen. Erst gestern wurde mit 17,42 USD der höchste Stand seit Mitte Oktober 2017 erreicht. Die 18 USD scheinen damit jetzt nur noch eine Frage der Zeit, oder!?Ähnlich wie im Dezember 2016, als Silber seine damals am 14.12 erreichtes signifikantes Tief ausgebildet hat, geht es auch seit Mitte Dezember 2017 deutlich aufwärts. Dieses Mal war es der 12.12 mit dem ab 15,60 USD die laufende Aufwärtsbewegung gestartet ist. Am 19. Dezember hatte ich hier an dieser Stelle im Rahmen der Einschätzung "Silber - Es ist angerichtet für 2018!" rechtzeitig und konkret auf diese Chance hingewiesen.Seit dem Dezember-Tief ging es bereits über 11,6 % nach oben. Und nicht nur mit dieser zweistelligen Prozentzahl deutet sich an, dass die erste Aufwärtsbewegung 2018 bereits so gut wie fertig ist: Zum einen bremst der übergeordnete Abwärtstrend seit Juli 2016 Silber schon seit den ersten Handelstagen. Und zum anderen ist Silber in einer erste wichtige Widerstandszone 17,18/17,46 USD eingetaucht. Garniert wird das Ganze auch noch mit einem so gut wie fertigem 5-teiligen Aufwärtsimpuls nach Elliott Wave.Zusammengenommen stehen die Chancen damit also eher schlecht, dass Silber ab jetzt noch großartig weiter steigen kann und wird. Zumindest kurzfristig. Wahrscheinlicher ist eher, dass wir in der zweiten Januarhälfte und ersten Februarhälfte fallende Silberpreise im Rahmen einer Gegenbewegung sehen werden. Erst dann und ab ca. 16,50/40 USD sowie dem nachhaltigen Bruch der genannten Widerstandszone in Verbindung mit dem Abwärtstrend, stehen die Chancen deutlich besser, dass Silber dann regelrecht haussiert und schneller, als so manchem lieb ist, die Marken von 20/21 USD erreicht.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapieren derzeit investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.