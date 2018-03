Cobalt 27 Capital Corp. startet chinesische Website auf Mandarin: www.cobalt27.cn

Toronto, 27. März 2018: Cobalt 27 Capital Corp. (TSX-V: KBLT, FRA: 27O) (Cobalt 27 oder das Unternehmen) meldete heute den Start seiner chinesischen Website auf Mandarin, um dem zunehmenden Interesse am Unternehmen auf den asiatischen Märkten Rechnung zu tragen.Unser Unternehmen expandiert und zahlreiche Autohersteller, Erstausrüster, Batteriehersteller und Investoren, die Interesse an Cobalt 27 bekundet haben, sind in China und Südostasien ansässig. Durch den Start unserer chinesisch-sprachigen Website hoffen wir, unser Publikum auch auf diese Region und andere Teile der Welt erweitern zu können. Wir sind der Auffassung, dass unser Unternehmen für zahlreiche Investoren und Vertreter der Industrie von strategischem Interesse sein wird, und es ist wichtig, dass wir diese Player effizient und zeitgerecht ansprechen, sagte Anthony Milewski, Chairman von Cobalt 27.Die chinesische Website des Unternehmen, die sich an Internetnutzer auf dem chinesischen Festland und darüber hinaus wendet, kann unter www.cobalt27.cn aufgerufen werden. Die chinesische Website von Cobalt 27 baut auf den Leistungen mehrerer führender kanadischer Banken auf, die Versionen ihrer Online-Maklerplattformen auf Mandarin gestartet haben, um den Anforderungen einer rasch wachsenden Investorenbasis auf dem chinesischen Festland gerecht zu werden. Zu diesen Banken gehören TD Direct Investing, BMO Discount Brokerage und RBC Direct Investing. Cobalt 27 Capital Corp. ist ein Mineralunternehmen, das direkten Zugang zu Kobalt als festen Bestandteil von Schlüsseltechnologien der Elektrofahrzeug- und Batteriespeichermärkte bietet. Das Unternehmen besitzt über 2.982 Millionen Tonnen an physischem Kobalt und verwaltet ein Portfolio an Kobaltlizenzgebühren. Das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin in ein auf Kobalt fokussiertes Portfolio an Streams, Lizenzgebühren und direkten Beteiligungen an kobalthaltigen Mineralkonzessionsgebieten zu investieren, während es seine physischen Kobaltaktiva potenziell erweitert, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet. Keine Wertpapierbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung bestätigt oder missbilligt.Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen darstellen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich des Angebots und der erwarteten Verwendung der Einnahmen aus dem Angebot. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Weitere Details zu diesen und anderen Risikofaktoren finden Sie im jüngsten Jahresbericht (Annual Information Form) des Unternehmens, der bei den kanadischen Wertpapierregulierungsbehörden auf SEDAR unter www.sedar.com unter der Überschrift Risk Factors eingereicht wurde. Sollte eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, eintreten oder sollten sich Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als inkorrekt erweisen, könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Man sollte sich daher nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen werden in dieser Pressemitteilung ausdrücklich eingeschränkt dargelegt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!