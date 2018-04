Cobalt 27 Capital Corp.: Teilnahme an bevorstehenden Batteriemetall-Konferenzen

Toronto, 10. April 2018 - Cobalt 27 Capital Corp. (Cobalt 27 oder das Unternehmen) (TSXV: KBLT)(FRA: 27O) - ein Rohstoffunternehmen, das den direkten Zugang zu Kobalt als kritischem Rohstoff bietet, der in den wichtigsten Technologien der Märkte für Elektro-Fahrzeuge und Energiespeicher Anwendung findet - hat heute die Teilnahme an folgenden Batteriemetall-Konferenzen, die demnächst stattfinden werden, bekannt gegeben:- Metal Events Lithium, Graphite & Cobalt Forum: Development & Growtho President und COO Justin Cochrane wird am Dienstag, den 17. April 2018 in Montréal, PQ im Rahmen der von Metal Events veranstalteten Konferenz Lithium, Graphite & Cobalt Forum: Development and Growth um 16 Uhr (EDT) einen Vortrag halten.- Metal Bulletin Battery Metals 2018o Chairman und CEO Anthony Milewski wird im Rahmen der von 17. bis 19. April 2018 in Shanghai, China von Metal Bulletin abgehaltenen Konferenz Battery Metals 2018 am Donnerstag, den 19. April um 11.15 Uhr (CST) an der Podiumsdiskussion zum Thema Examining the cobalt supply chain, importance of oversight and incentive price curves teilnehmen. Cobalt 27 Capital Corp. ist ein Mineralunternehmen, das direkten Zugang zu Kobalt als festen Bestandteil von Schlüsseltechnologien der Elektrofahrzeug- und Batteriespeichermärkte bietet. Das Unternehmen besitzt über 2.980 Millionen Tonnen an physischem Kobalt und verwaltet ein Portfolio von acht Kobaltlizenzgebühren. Das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin in ein auf Kobalt fokussiertes Portfolio an Streams, Lizenzgebühren und direkten Beteiligungen an kobalthaltigen Mineralkonzessionsgebieten zu investieren, während es seine physischen Kobaltaktiva potenziell erweitert, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet.Betty Joy LeBlanc, BA, MBADirector, Corporate Communications+1-604-828-0999info@co27.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapierregulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!