TriStar Gold Inc.: Aktuelle Fortschritte bei Castelo de Sonhos

Scottsdale - TriStar Gold Inc. (das Unternehmen oder TriStar) freut sich, über den aktuellen Stand mehrerer Initiativen zu berichten, die im zu 100% unternehmenseigenen Goldprojekt Castelo de Sonhos im brasilianischen Bundesstaat Pará laufen oder kürzlich abgeschlossen wurden.- Die Feldkartierungen und Erkundungen an der Oberfläche bei Esperança East haben die sichtbare Goldmineralisierung in den Ausbissen bestätigt, was zur Ermittlung neuer vorrangiger Bohrziele in Gebieten geführt hat, in denen bislang noch keine Ressourcen geschätzt wurden.- Der Projektstandort ist nun an das nationale Stromnetz angeschlossen.- Die modernsten Metalldetektoren werden für eine schnelle Prüfung von Proben auf ihren Goldgehalt getestet; bei Erfolg könnte diese Technologie in diesem Jahr eine schnellere Identifizierung von Bohrzielen ermöglichen und in Zukunft die Gehaltskontrolle und effiziente Erzsortierung erheblich verbessern.Dieses Jahr sollte einen Wandel für Castelo de Sonhos bringen, sagte Nick Appleyard, President und CEO von TriStar. Dies ist das Jahr, in dem ein Großteil der Vorteile des Projekts in den Vordergrund gerückt werden: die Ressource, unsere Nähe zu guter Infrastruktur, unser ausgeprägtes Verständnis der Geologie und die sauberen und einfachen metallurgischen Eigenschaften der überwiegend freien Goldmineralisierung ohne Sulfide der Lagerstätte.Zur Ermittlung der vorrangigen Bohrziele bei Esperança East hat TriStar ein Programm aus Feldkartierungen und Erkundungen an der Oberfläche abgeschlossen und eine Reihe von Tests zur schnellen manuellen Schwerkraftkonzentration (Goldwäsche) durchgeführt, um eine Verbindung zwischen den Goldgehalten in den analysierten Proben und dem sichtbaren Gold in den Waschkonzentraten herzustellen.- Die Feldkartierungen haben zu einem besseren Verständnis der Details der Ausrichtung der Schichtungen geführt und Dutzende von neuen Messwerten dazu geliefert, in welche Richtung die Mineralisierung sich lokal fortsetzt.- Die Waschkonzentrate sind sehr nützlich bei der Identifizierung von Mineralisierung in den Ausbissen und bei der schnellen Ermittlung, ob die Bohrungen in den RC-Löchern verlängert werden sollen (die Bohrlöcher werden über die ursprüngliche Zieltiefe hinaus vertieft, wenn in den Waschkonzentraten aus den letzten paar Probenabschnitten sichtbare Goldmineralisierung identifiziert wird).Esperança East befindet sich in der Verwerfungszone, die Esperança South von Esperança Center trennt. Bodenprobenahmen, geophysikalische Messungen und die Strukturgeologie deuten allesamt darauf hin, dass das Band aus Trümmergestein bei Esperança East die Brücke der Goldmineralisierung darstellt, die die ausgeprägte Mineralisierung am nördlichen Ende von Esperança South mit der Mineralisierung am südlichen Ende von Esperança Center verbindet (siehe Abbildung 1).http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43086/PR Apr 17 2018 v04_DEPRcom.001.pngAbbildung 1. Esperança East, ein vorrangiges Bohrziel für 2018 und die wahrscheinliche Brücke zwischen den ausgeprägten Goldmineralisierungen bei Esperança South und Esperança Center.Das Projekt Castelo de Sonhos befindet sich in unmittelbarer Nähe der Schnellstraße, die auch als Stromkorridor dient. TriStar hat in Zusammenarbeit mit einheimischen Landwirten am ländlichen Elektrifizierungsprogramm der brasilianischen Bundesregierung teilgenommen. Der Standort des Projekts Castelo de Sonhos wurde in diesem Monat an das nationale Stromnetz angeschlossen und ist nun nicht mehr auf Dieselgeneratoren angewiesen.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43086/PR Apr 17 2018 v04_DEPRcom.002.pngAbbildung 2. Neue elektrische Service- und Übertragungsleitungen zum Standort des Projekts Castelo de Sonhos, die im April 2018 installiert, getestet und in Betrieb genommen wurden.- TriStar führt eine Proof-of-Concept--Studie durch, um zu ermitteln, ob hochpräzise Metalldetektoren in der Lage sind, das Bergematerial von dem Gestein mit ausgeprägter Goldmineralisierung zu trennen.TriStar traf sich im Februar 2018 mit Fortress Technology, einem kanadischen Unternehmen mit Produktionsstätten in Brasilien, das auf die hochpräzise Metalldetektion für die Lebensmittelindustrie spezialisiert ist. Da die Detektoren von Fortress in der Lage sind, metallische Bestandteile im ppb-Bereich (Teile pro Milliarde) zu messen, sind diese industriellen Detektoren eindeutig präzise genug, um Goldmineralisierung im ppb-Bereich in einer Goldlagerstätte wie Castelo de Sonhos zu erfassen.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43086/PR Apr 17 2018 v04_DEPRcom.003.jpegAbbildung 3. Fortress Technologys Metalldetektor Phantom Lumber, eine robuste großformatige Metalldetektionslösung, die für die Holzindustrie gebaut wurde. Eine mögliche zukünftige Anlage bei Castelo de Sonhos könnte ähnlich aussehen.Im März lieferte TriStar eine Reihe von Gesteins- und Kalibrierungsproben an die Niederlassung von Fortress in São Paulo (Brasilien), die die Grundlage für die Proof-of-Concept--Studie bilden, deren Ziel darin besteht, zu ermitteln, ob hochpräzise Metalldetektoren in der Lage sind, das Bergematerial von dem Gestein mit ausgeprägter Goldmineralisierung zu trennen.Die Metalldetektion ist bei dieser Art von Paläo-Seifen-Lagerstätten im Gegensatz zu anderen Goldlagerstätten möglich, da der überwiegende Teil des Gesteins aus nichtmetallischem Quarz besteht; es gibt keine Sulfide wie Pyrit, die die außergewöhnlichen elektrischen Eigenschaften von Gold verdecken und verkomplizieren würden.TriStar ist zuversichtlich, dass diese oder eine ähnliche Technologie eine Innovation sein könnte, die in diesem Jahr eine schnellere Identifizierung der Bohrziele und in Zukunft eine bessere Gehaltskontrolle und eine effizientere Erzsortierung ermöglicht.Mo Srivastava (P.Geo.), VP von TriStar, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger für die Mineralressourcenschätzungen in dieser Pressemeldung die Veröffentlichung der Meldung genehmigt.TriStar Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich vor allem auf Edelmetall-Konzessionsgebiete auf dem amerikanischen Kontinent konzentriert, die Potenzial haben, sich zu bedeutenden Produktionsbetrieben zu entwickeln. TriStar Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich vor allem auf Edelmetall-Konzessionsgebiete auf dem amerikanischen Kontinent konzentriert, die Potenzial haben, sich zu bedeutenden Produktionsbetrieben zu entwickeln. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist derzeit das Konzessionsgebiet Castelo de Sonhos im brasilianischen Bundesstaat Pará. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel TSG gehandelt. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein.