CellCube Energy Storage bestellt Geschäftsführer und COO für Vanadium-Redox-Durchflussbatterie CellCube

22. Mai 2018 - CellCube Energy Storage Systems Inc. (CellCube oder das Unternehmen) (CSE: CUBE) (OTCQB: STNUF) (Frankfurt: 01X) freut sich, die Bestellung von Herrn Alexander Schoenfeldt zum Geschäftsführer von Enerox GmbH (Enerox) und seiner Vanadium-Redox-Durchflussbatterie CellCube bekannt zu geben.Das CellCube-Tochterunternehmen Enerox ist eines der ersten und größten Forschungs-, Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsunternehmen für Vanadium-Redox-Durchflussbatterien weltweit. Als Branchenführer im Energiespeichersektor konnte Enerox seine CellCube-Vanadium-Redox-Durchflussbatterien bereits an mehr als 100 Standorten weltweit installieren.Herr Schoenfeldt ist in Bezug auf technologiebasiertes Wachstum und Trendwenden im Energiesektor ein Meinungsbildner und hat für die Bereiche Smart Grids, Energieversorgung, SaaS, Digitalisierung und Energiespeicher bereits zahlreiche innovative intelligente und revolutionäre Geschäftslösungen entwickelt. Als Führungskraft ist Herr Schoenfeldt in der Lage, große Visionen zu realisierbaren Must-Have-Lösungen für den kommerziellen Bereich zu vereinfachen und seinen Kunden, Aktionären und Teammitgliedern eine klar verständliche Roadmap an die Hand zu geben.Herr Schoenfeldt war auf internationaler und regionaler Ebene in verschiedenen Führungsrollen tätig und zeichnete sowohl in Großbetrieben wie Siemens als auch in Startup-Unternehmen wie Anyline, Locamation oder zuletzt auch bei Younicos in Berlin für Geschäftsentwicklung, Vertrieb, Marketing und Produktmanagement verantwortlich.Er wird nunmehr in der Funktion des Geschäftsführers von Enerox GmbH in Wiener Neustadt den Weg in die internationale Marktführerschaft im Bereich der Energiespeichersysteme auf Basis von Redox-Durchflussbatterien vorgeben.Ich bin begeistert, zum aktuellen Zeitpunkt Teil der CellCube-Familie zu werden, erklärte Herr Schoenfeldt nach Vertragsunterzeichnung. Das Timing ist perfekt, wenn man bedenkt, dass sich am Markt derzeit die Anzeichen für eine steigende Nachfrage nach langlebigeren Speichersystemen häufen. Die CellCube-Produkte sind am Markt als die höchstentwickelten ihrer Art bekannt und ich freue mich schon sehr darauf, unseren Kunden eine leistungsstarke technische und kommerzielle Lösung anbieten und unser Unternehmen damit als Weltmarktführer positionieren zu können.Herr Schoenfeldt wird im Betrieb von Enerox für die Entwicklung neuer Geschäftschancen und die Vermarktung innovativer Technologien im Energiespeichersektor verantwortlich zeichnen. Er verfügt sowohl im Technologiesektor als auch im Energiesektor über umfangreiche Erfahrungen. Seine fundierten Kenntnisse und Fertigkeiten in Bezug auf Energie-Geschäftsmodelle, Automatisierung und Software/IT, gepaart mit seiner starken Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse und Marktanforderungen, werden ihm in seiner neuen Rolle bei Enerox eine große Stütze sein.Alex ist eine erfahrene Führungskraft und in Bezug auf börsennotierte Technologieunternehmen bestens bewandert, meint Brian Stecyk, President und CEO von CellCube. Wir sind zuversichtlich, dass er unser internationales Team bereichern wird, und dass Enerox von seinem Branchen-Know-how und seinen strategischen Führungskompetenzen maßgeblich profitieren wird.Laut Prognose von Navigant Research soll der Markt für netzgebundene Energiespeicher jährlich um 44 % wachsen und bis 2024 ein Marktvolumen von 18 Milliarden US-Dollar erreichen. CellCube ist angesichts der Übernahme der Vermögenswerte der Gildemeister GmbH und der Jet Power and Controls Ltd. sowie seiner Beteiligung an Braggawatt Energy Inc. ideal positioniert, um die weltweite Nachfrage nach Vanadium- Flow-Batterien (VFBs) zu nutzen und den schnell wachsenden Bedarf an Energiespeichern der Welt zu decken.Derzeit sind weltweit mehr als 100 CellCube-Batterien im Einsatz. Die ursprünglich von Gildemeister entwickelten und mit 20 Jahren Forschungs- und Entwicklungserfahrung ausgestatteten CellCube-Vanadium-Redox-Durchflussbatterien kommen in den verschiedensten Anwendungsgebieten zum Einsatz: Netzspeicher; Microgrids; netzunabhängige Speicherung von Solar- und Windenergie; Dieselersatz; Backup-Energiesysteme; landwirtschaftliche Anwendungen; Ladestationen für Elektroautos; Industrieanlagen und Anwendungen in Bürogebäuden; und Aggregate für die Notstromversorgung.CellCube hat vor Kurzem Jet Power, einen führenden nordamerikanischen Anbieter von kundenspezifischen und handelsüblichen elektrischen Geräten und Systemen für Großstromverbraucher, Pipeline-Unternehmen, Raffinerien, Hersteller, Kommunen und Infrastrukturanbieter, übernommen. Seine wichtigsten Produkte beinhalten elektrische Schaltgeräte, Antrieb-Schaltanlagen und Solarstromwechselrichter. Mit der Übernahme von Jet Power kann CellCube den Verkauf von CellCube-Batterien weltweit beschleunigen und ergänzende Produkte und Dienstleistungen anbieten.CellCube hat vor kurzem eine strategische Beteiligung an Braggawatt erworben. Braggawatt bietet über eine Online-Plattform Finanzierungen an, um Unternehmen einen effizienten Zugriff auf kostengünstige Energielösungen zu ermöglichen. 