Mawson Resources erbohrt 4,0 m mit 17,7 g/t Gold in Prospektionsgebiet Raja

Vancouver, 22. Mai 2018 - Mawson Resources Ltd. ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSX: MAW, Frankfurt: MXR, Pinksheets: MWSNF) meldet die Ergebnisse aus fünf neuen Bohrungen auf dem sich zu 100% in Unternehmensbesitz befindlichen Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Nord-Finnland. Die veröffentlichten Bohrungen stammen aus drei Prospektionsgebieten und alle durchteuften eine Goldvererzung.- Das beste Ergebnis stammt aus Bohrung PAL0092, die 4,0m mit 17,7 g/t Gold ab 246m Tiefe im Prospektionsgebiet Raja durchteufte. Die Kobaltanalysen stehen noch aus (siehe Mawsons Pressemitteilung vom 14. Mai 2018);- PAL0092 wurde 45m westlich der Bohrung PAL0093 niedergebracht, die 31,7m mit 8,4 g/t Gold ab 244,1m Tiefe durchteufte (siehe Mawsons Pressemitteilung vom 1. März 2018). Dies ist sehr ermutigend für die Kontinuität der hochgradigen Goldvererzung auf Raja;- PAL0116, die entgegen der Fallrichtung von PAL0092 und PAL0093 niedergebracht wurde, durchteufte 5,0m mit 3,3 g/t Gold ab 144,0m Tiefe und 2m mit 3,6 g/t Gold ab 154,0m Tiefe. Die Kobaltanalysen stehen noch aus;- PAL0116 wurde 50m östlich von PAL0085 niedergebracht, die 9,9m mit 4,1 g/t Gold ab 124,0m Tiefe durchteufte (siehe Mawsons Pressemitteilung vom 1. März 2018);- Die Kontinuität der hochgradigen Gold-Kobalt-Vererzung wurde jetzt über 470m in Fallrichtung im Prospektionsgebiet Raja allein demonstriert, wobei die Vererzung in Fallrichtung weiterhin unbegrenzt und im Streichen teilweise begrenzt ist. Die Gold-Kobalt-Vererzung ist mit ausreichend Sulfid vergesellschaftet, um einen elektrisch leitenden Korridor zu bilden. Die Interpretation der geophysikalischen VTEM-Daten deutet ein Potenzial in Fallrichtung an, das sich von der Oberfläche bis in Tiefen von über 900m erstreckt;- Bis dato wurden nur 3 der 16 Bohrungen in Raja auf Kobalt analysiert einschließlich PAL0075, die entgegen der Fallrichtung von PAL0116 und PAL0085 niedergebracht wurde und 10,8m mit 1.299ppm Co, 6,2 g/t Au (8,7 g/t AuÄq) ab 8,7m Tiefe durchteufte (siehe Mawsons Pressemitteilung vom 14. Mai 2018). Ein systematisches Kobaltanalysenprogramm mit ungefähr 3.000 Proben aus Rajapalot wird fortgesetzt. Weitere Analysenergebnisse werden in den kommenden Monaten veröffentlicht.- Das Winterkernbohrprogramm umfasste 75 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 16.204m in vier Explorationskonzessionsgebieten. Einschließlich dieser hier veröffentlichten wurden die Analysenergebnisse aus 28 Bohrungen auf Rajapalot und East Rompas veröffentlicht. Weitere 47 Bohrungen werden zurzeit protokolliert und analysiert.- Die Wiederaufnahme der Kernbohrungen ist im Laufe des August 2018 in den Explorationskonzessionsgebieten auf Hirvimaa und Männistö geplant.Herr Hudson, Chairman und CEO, sagte: "Unser Prospektionsgebiet Raja, das eines von vielen Prospektionsgebieten ist, liefert weiterhin gute Ergebnisse. Auf Raja wurde wieder eine hochgradige Goldvererzung durchteuft und in Fallrichtung bis in eine Tiefe von über 450m verfolgt, wobei die Mächtigkeit 100m übersteigt. Die Kontinuität und Vorhersagbarkeit der hochgradigen Vererzung ist ermutigend, 4,0m mit 17,7 g/t Gold in PAL0092, 5,0m mit 12,4 g/t in PAL0118 und 31,7m mit 8,4 g/t Gold in PAL0093. Diese Bohrungen wurden alle in jüngster Zeit niedergebracht. Die Kobaltanalysen dieser Bohrungen stehen zwar noch aus und Tausende von Gold- und Kobalt-Analysen sind noch im Labor, so freuen wir uns darauf, die Daten bekannt zu geben, sobald sie uns zur Verfugung stehen."Diese Pressemitteilung bietet die Ergebnisse aus 5 Bohrungen: PAL0092 (Raja), PAL0104 (Raja), PAL0115 (Rumajärvi), PAL0116 (Raja) und PAL0122 (South Palokas). Die oben nicht berichteten Bohrungen (PAL0104, PAL0115 und PAL0122) durchteuften ebenfalls eine anomale Goldvererzung und die Analysenergebnisse finden Sie in den Tabellen 1 und 2 der originalen englischen Pressemitteilung. Eine Draufsicht mit den Bohrergebnissen und den benannten Prospektionsgebieten ist in Abbildung 1 zu sehen. Profil- und Längsschnitte sowie eine Karte der Prospektionsgebiete sind in Abbildung 1 bis 4 enthalten. Die Tabellen 1 bis 3 enthalten alle relevanten Informationen über die Bohransatzpunkte und Analysen. Unter Annahme einer vorherrschenden schichtgebundenen Kontrolle wird die wahre Mächtigkeit des vererzten Abschnitts auf ungefähr 90% der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Die Abschnitte werden mit einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,5 g/t Gold über einen 1m langen Bereich berichtet. Es wurde kein oberer Cut-off-Gehalt angewandt.Ferner ist eine hyperspektrale Pilotstudie an Bohrkernen (PAL0092, PAL0093 und PAL0097) mit einer Gesamtlänge von 832m im Laufen. Dazu wird das TerraCore SisuRock Gen 2 System (3 Kameras) verwendet. Diese Studie zielt darauf, die Beziehung zwischen der hochgradigen Goldvererzung mit der hydrothermalen Silikatalteration zu verstehen insbesondre wasserhaltige Silikate, Muskovit, Biotit und Amphibole.Für das Bohrprogramm wurden fünf Kernbohrgeräte von Arctic Drilling Company OY ("ADC"), Oy Kati Ab ("Kati") und MK Core Drilling OY ("MK") verwendet, alle mit Wasserrückführung und Systemen zum Auffangen des Bohrkleins. Der Bohrkerndurchmesser beträgt NQ2 (50,7mm) oder WL76 (57,5mm). Die Bohrkernsausbringung war ausgezeichnet und der Durchschnitt lag im frischen Gestein nahe 100%. Nach Fotografieren und Protokollieren in Mawsons Einrichtungen in Rovaniemi wurden Kernlängen von durchschnittlich 1m für vererzte Proben und von 2m für unhaltige Proben in den Einrichtungen des Geological Survey of Finland (GTK) in Rovaniemi, Finnland, in zwei Hälften zersägt. Die verbleibende Hälfte wird für Verifizierungs- und Referenzzwecke aufbewahrt. Die Proben wurden von Mitarbeitern Mawsons oder kommerziellem Transport von der Entnahmestelle zur Analyse zu den Labors der CRS Minlab Oy in Kempele, Finnland, transportiert. Die Proben wurden in Kempele aufbereitet und auf Gold analysiert mittels der PAL1000-Technik, was das Zermahlen der Probe in Stahlbehältern mit Schleifmaterial in Gegenwart von Zyanid einschließt. Anschließend wird der Goldgehalt in Lösung mittels eines AAS-Geräts bestimmt. M Das Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm von Mawson umfasst die systematische Zugabe von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt und Leerproben zu dem interpretierten vererzten Gestein. Ferner fügt CRS Leerproben und Standards in das Analyseverfahren ein.Die qualifizierte Person für Mawsons finnische Projekte, Dr. Nick Cook President von Mawson und Mitglied des Australasian Institute of Mining Metallurgy, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und verifiziert.(TSX: MAW, Frankfurt: MXR, Pinksheets: MWSNF) Mawson Resources Ltd. ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Mawson hat sich als ein führendes Explorationsunternehmen in der nordischen Arktis profiliert. Der Fokus sind die Vorzeigegoldprojekte Rompas und Rajapalot in Finnland.Alle Abbildungen und Tabellen in dieser Meldung sind in der originalen englischen Pressemitteilung zu sehen:Abbildung 1: Karte des Projektgebietes RajapalotAbbildung 2: Profilschnitt mit Ergebnissen aus Prospektionsgebiet Raja, RajapalotAbbildung 3: Profilschnitt mit Ergebnissen aus Prospektionsgebiet Raja, RajapalotAbbildung 4: Längsschnitt mit Ergebnissen aus Prospektionsgebiet RajaTabelle 1: Informationen über Bohransatzpunkte der Winterbohrungen 2018 auf dem Projekt Rajapalot (Finnisches Gitter, Projektion KKJ2003).Tabelle 2: bessere Abschnitte aus Winterbohrprogramm 2018Die Abschnitte werden mit einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,5 g/t Gold über einen 1m langen Bereich berichtet. 