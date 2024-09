Ein Versagen der Renditekurve?

Die US-Renditekurve gilt als guter Frühindikator für eine Rezession in den USA, wobei eine Umkehrung der Kurve immer vor Beginn einer Rezession eintritt. Der hier veröffentlichte Artikel von Wolf Street stellt jedoch die Zuverlässigkeit der Renditekurve in Frage. In dem Artikel wird festgestellt, dass ein Teil der US-Renditekurve vor kurzem "nicht invers" war, was auch stimmt. Was nicht stimmt, ist die Behauptung in dem Artikel, dass die US-Renditekurve seit 1998 zweimal versagt hat, indem sie vor Rezessionen gewarnt hat, die nicht eingetreten sind.Dem Artikel zufolge war die Umkehrung der Renditekurve im Jahr 2019 ein Fehlschlag, denn obwohl es im Jahr 2020 eine Rezession gab, war diese das Ergebnis einer Pandemie und nicht eines Konjunkturabschwungs. Das ist, gelinde gesagt, eine seltsame Argumentation. Die einzige Möglichkeit, logisch zu argumentieren, dass die Umkehrung der Renditekurve im Jahr 2019 ein Fehlschlag war, bestünde darin, die Geschichte neu zu schreiben, um zu zeigen, dass es ohne die COVID-Pandemie keine Rezession gegeben hätte. Da dies nicht möglich ist, sollte die Umkehrung 2019 nicht als Fehlschlag betrachtet werden. Entweder war sie ein Erfolg oder sie sollte nicht gezählt werden.Dem Artikel zufolge gab es 1998 eine Umkehrung der Renditekurve, die nicht von einer Rezession gefolgt wurde. Das Problem liegt hier darin, dass ein mehrtägiger Anstieg in den Bereich der Inversion als Rezessionssignal interpretiert wird. Dieses Problem entfällt, wenn Sie Ihre Analyse auf monatliche Schluss- oder Durchschnittskurse stützen, was bei langfristigen Indikatoren im Allgemeinen der Fall sein sollte.Der folgende Monatschart zeigt, dass seit den späten 1960er Jahren auf jede Umkehrung der Renditespanne zwischen 10-jährigen und 3-monatigen US-Renditen eine Rezession gefolgt ist. Wenn also die Umkehrung der Renditekurve in diesem Zyklus nicht zu einer Rezession führt, wäre dies der erste Fehlschlag dieser Art (der erste falsch positive) seit mehr als 50 Jahren. Man beachte jedoch, dass der monatliche Chart des 10-Jahres-3-Monats-Renditespreads zeigt, dass es vor der Rezession von 1990 keine Umkehrung der Renditekurve gab, so dass dies als falsch negativ angesehen werden könnte.Unabhängig davon, ob die Umkehrung der Renditekurve in diesem Zyklus zu einer Rezession führt oder nicht, ist eine Umkehrung der Renditekurve eindeutig kein nützliches Handelssignal. Die Zeit zwischen dem Warnsignal und dem prognostizierten Ergebnis ist einfach zu lang und zu variabel.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 13. September 2024 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.