Cobalt 27 Capital kündigt Cashflow-abhängige Dividendenpolitik und Absicht an, ein Aktienrückkaufprogramm durchzuführen

Toronto, 22. Mai 2018 - Cobalt 27 Capital Corp. (Cobalt 27 oder das Unternehmen) (TSXV: KBLT) (FRA: 27O) freut sich, bekannt zu geben, dass sein Board of Directors die Einführung einer Dividendenpolitik bewilligt hat, die die Ausschüttung einer vierteljährlichen Cashflow-abhängigen Dividende an die Aktionäre des Unternehmens vorsieht. Darüber hinaus freut sich das Unternehmen, seine Absicht mitzuteilen, in Übereinstimmung mit den Anforderungen der TSX Venture Exchange (die TSXV) ein Aktienrückkaufprogramm (Normal Course Issuer Bid, das NCIB) durchzuführen, sobald das Unternehmen den Erwerb seines zuvor angekündigten Kobalt-Nickel-Streams Ramu abgeschlossen hat.Cobalt 27 schlägt vor, eine Dividende an die Aktionäre auszuschütten, die die Cash-Generierung aus den Streaming- und Lizenzgebühren-Beteiligungen, Rentabilität, Bilanzstärke und Kapitalanlagemöglichkeiten berücksichtigt. Das Unternehmen geht von einer vierteljährlichen Dividende in Höhe eines bedeutenden Anteils des freien Cashflows aus den zukünftigen Streaming- und Lizenzgebühren-Beteiligungen aus.Cobalt 27 führt außerdem ein NCIB durch, da das Board of Directors des Unternehmens der Ansicht ist, dass der Marktpreis der Stammaktien von Cobalt 27 von Zeit zu Zeit nicht den zugrunde liegenden Wert des Unternehmens widerspiegelt und dass der Kauf der Stammaktien des Unternehmens zur Vernichtung zu solchen Zeitpunkten eine sinnvolle Maßnahme ist, die sowohl die anteilige Beteiligung aller verbleibenden Aktionäre des Unternehmens erhöht als auch für diese von Vorteil sein wird.Die Dividendenpolitik und das NCIB spiegeln das Engagement von Cobalt 27 wider, durch effiziente Kapitalzuweisung Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen, während wir in einen großen und sich rasant entwickelnden Aufwärtstrend bei den Batteriemetallen eintreten. Wir halten es für entscheidend, den Aktionären Kapital zurückzugeben und ihnen die Wahl über die Vermögensallokation und den effizienten Einsatz des Kapitals zu überlassen. Unserer Meinung nach werden die Aktionäre unsere Wachstumspläne unterstützen, da wir weiter Finanzdisziplin üben und Unternehmenswert schaffen, sagte Anthony Milewski, der Chairman des Unternehmens. Cobalt 27 Capital Corp. ist ein Mineralunternehmen, das direkten Zugang zu Kobalt als festen Bestandteil von Schlüsseltechnologien der Elektrofahrzeug- und Batteriespeichermärkte bietet. Das Unternehmen besitzt über 2.980 Millionen Tonnen an physischem Kobalt und verwaltet ein Portfolio von zehn Lizenzgebühren (Royalties). Außerdem erwirbt das Unternehmen den weltweit ersten produzierenden Kobalt-Nickel-Stream bei der erstklassigen Nickel-Kobalt-Mine Ramu. Das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin in ein auf Kobalt fokussiertes Portfolio an Streams, Lizenzgebühren und direkten Beteiligungen an kobalthaltigen Mineralkonzessionsgebieten zu investieren, während es seine physischen Kobaltaktiva potenziell erweitert, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapierregulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt.Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Sollte eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, eintreten oder sollten sich Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als inkorrekt erweisen, könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Man sollte sich daher nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Dieser vorsorgliche Hinweis gilt ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!