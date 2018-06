Altiplano Metals: Aktuelle Fortschritte im Kupfer-Goldprojekt Farellon in Chile

EDMONTON, 8. Juni 2018 - Altiplano Metals Inc. (APN:TSXV) (ALTPF:OTCQB) (9AJ1:FWB) (APN oder das Unternehmen) freut sich, über die aktuellen Fortschritte in der historischen Kupfer-Goldmine Farellon in der Nähe von La Serena in Chile zu informieren.CEO John Williamson erklärt: Wir sind mit unseren bisherigen Fortschritten und den Perspektiven für die Zukunft mehr als zufrieden. Durch das professionelle Management der Extraktionsprozesse und der betrieblichen Abläufe konnte unser Team die Anlagenkapazitäten rasch und kontinuierlich optimieren und wir sind nun an einem Punkt angelangt, an dem wir mit gutem Gewissen sagen können, dass wir im Rahmen der Verarbeitung von kupfer- und goldmineralisiertem Material konsequent eine Extraktionsrate von mindestens 5.000 Tonnen pro Monat erreichen werden. Wir gehen davon aus, dass wir im dritten Quartal 2018 mehrere Meilensteine absolvieren können: wir werden unser Extraktionsziel erreichen, möglicherweise eine Hochstufung der Ressourcen in eine höhere Kategorie vornehmen und in unseren Projekten mit den Arbeitsprogrammen beginnen. Mit Unterstützung der neuen Führungskräfte in unserem Team werden wir unser Hauptaugenmerk auf die Erweiterung der bestehenden Betriebe legen und neue Chancen zur Steigerung des Unternehmenswerts sondieren.Seit Dezember 2017 hat das Unternehmen insgesamt 10.585 Tonnen Gangmaterial (Kupfer-, Eisen- und Goldmineralisierung) aus zwei Massenprobenahmen im Bereich der Ebenen 395M und 401M extrahiert. 6.020 Tonnen wurden in eine Auftragsmühle zur Verarbeitung verbracht, 3.655 Tonnen wurden auf Lager gelegt. Das Unternehmen hat die Analyseergebnisse für 5.489 Tonnen des verarbeiteten Materials erhalten und wartet derzeit auf die Analyseergebnisse für weitere 530 Tonnen. Die Auslieferung des übrigen Lagerbestands zur sofortigen Verarbeitung wurde eingeleitet. Das Unternehmen und seine Vertragspartner konnten die Produktivität in den letzten Monaten laufend steigern und werden bei dem derzeitigen Tempo die angepeilte 5.000 Tonnen-Marke in den kommenden Monaten auch erreichen. In Tabelle 1 sind die seit Beginn der Massenprobenahmen im November 2017 extrahierten Monatsvolumina ersichtlich.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43630/APN - 8 June 2018 News Release_DEprcom.001.pngTabelle 1: Extraktionsvolumina pro MonatIn seiner Mitteilung vom 10. April 2018 meldete das Unternehmen für Farellon 278.360 Tonnen abgeleitete Mineralressourcen mit einem durchschnittlichen Kupfergehalt von 1,92 % und einem Goldgehalt von 0,12 ppm, basierend auf einem unteren Grenzgehalt von 1,0 % für Kupfer und einer horizontalen Mächtigkeit von mindestens 1,2 Meter. Unter Berücksichtigung sämtlicher Proben lag die tatsächliche Mächtigkeit der höhergradigen Erzgänge im Schnitt bei 1,84 Meter. Es ist durchaus berechtigt anzunehmen, dass im Zuge der weiteren Exploration der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen des Unternehmens zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden kann. Abgeleitete Mineralressourcen sind keine Mineralreserven. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel. Es kann nicht garantiert werden, dass die hier erwähnten Mineralressourcen in der Zukunft zu Mineralreserven umgewandelt werden können. Sollte eine Produktionsentscheidung erfolgen, ohne dass eine Machbarkeitsstudie zum Nachweis der wirtschaftlichen und technischen Umsetzbarkeit durchgeführt wird, dann wäre die Produktion mit größeren Unsicherheiten sowie wirtschaftlichen und technischen Risiken behaftet. Eine Produktionsentscheidung wurde noch nicht getroffen.Osbaldo Zamora Vega, Ph.D, P.Geol., Vice President von Exploration bei Altiplano, hat als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung überprüft und freigegeben. Altiplano Metals Inc. (APN: TSX.V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf die Evaluierung und den Erwerb von Projekten mit großem Ausbaupotenzial - von der Entdeckung bis hin zum Endstadium der Produktion - in Kanada und auch anderen Ländern spezialisiert ist. Die Unternehmensführung hat bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie Chancen nutzen, Herausforderungen erfolgreich bewältigen und Wertschöpfung für das Unternehmen generieren kann. Nähere Einzelheiten zu Altiplano finden Sie auf der Webseite www.altiplanominerals.com.FÜR DAS BOARD:John Williamson e.h.President und CEOJeremy Yaseniuk, Directorjeremyy@altiplanominerals.comTel: (604) 773-1467APN: TSXV; ALTPF: OTCQB; 9AJ1: FWBDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf Explorationsbohrungen, Abbauaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten in Bezug auf den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Rechtsansprüche, Verzögerungen aufgrund mangelnder Kooperation Dritter, Änderungen in der Regierungspolitik hinsichtlich der Exploration und Förderung von Rohstoffen, sowie die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Anleger, die nähere Informationen zum Unternehmen wünschen, werden auf die laufende Berichterstattung des Unternehmens unter www.sedar.com verwiesen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!