Zijin Mining mit starker Entwicklung

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: stock3

Das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. wies vor nahezu exakt zwei Monaten bereits ein anhaltend bullisches Chartbild auf - siehe dazu die vergangene Analyse vom 29. Februar . Die Erwartungen erfüllten sich bisher in voller Gänze, sodass die Aktie mittlerweile neue Höhen erschloss und dabei die runde Kursmarke von 2,00 EUR je Anteilsschein überwinden konnte. Welche weiteren Aussichten die Aktie besitzt, soll einmal mehr Thema im nachfolgenden Fazit sein.Seit dem Hochpunkt zur Mitte des Monats bei 2,12 EUR konsolidieren die Notierungen den vorherigen Ansturm. Die begonnene Pause könnte sich durchaus noch ein wenig weiter fortsetzen, sofern der kurzfristige Abwärtstrend nicht durchbrochen werden kann. Geschieht dies jedoch, so wäre bei einem Anstieg über 2,09 EUR die Konsolidierung beendet und neue Hochs in Aussicht. Neben der Marke von 2,12 EUR erscheint hierbei die obere und zugleich deckelnde Trendlinie des Aufwärtstrendkanals interessant.Dementsprechend dürfte sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung des Kurslevels von 2,25 EUR eröffnen, bevor darüber die Marke von 2,50 EUR interessant werden sollte. Bleibt die Konsolidierung hingegen intakt, wären auch weitere Verluste nicht dramatisch. In diesem Zusammengang ist frische Unterstützungslevel von 1,98 EUR von Interesse. Ein nochmaliger Rutsch darunter wäre als Verkaufstrigger zu interpretieren, sodass in weiterer Folge mit Abgaben bis 1,90 EUR und darunter bis 1,86 EUR zu kalkulieren wäre.Unterhalb von 1,86 EUR müsste man sogar eine deutlichere Gegenbewegung berücksichtigen. Der sich zudem anschleichende gleitende 200-Tage-Durchschnitt (EMA bei aktuell 1,83 EUR), wäre dabei ebenso im Visier. Kurse unterhalb dieses Durchschnitts würden nämlich Rücksetzer bis zum früheren Widerstandsniveau von 1,60 EUR generieren. Dieses Niveau fungiert jetzt als gewandelte Unterstützung und stellt den nachfolgenden Unterstützungsbereich dar. Dort erscheint die Aktie jedoch gut besichert, sodass man spätestens dort mit einer wiederaufnehmenden bullischeren Tendenz rechnen müsste.Die Bullen pausieren aktuell ihre vorherige Performance. Eine direkte Fortsetzung könnte es bei einem Anstieg über 2,09 EUR geben. Aufgrund des dann erfolgten Ausbruchs über die kurzfristige Abwärtstrendlinie dürfte sich weiteres Potenzial über 2,12 EUR hinaus eröffnen. Dabei wären die Marken von 2,25 EUR und darüber hinaus 2,50 EUR zu benennen.Sollte die Aktie nochmals unter 1,98 EUR zurückfallen, wäre weiteres Abwärtspotenzial bis zur frisch ausgebildeten Unterstützung von 1,86 EUR sowie dem dort befindlichen EMA200 bei 1,83 EUR zu unterstellen. Weitere Kursschwäche bis unter 1,83 EUR würde sogar deutlicheres Abwärtspotenzial bis zur nunmehrigen Unterstützung von 1,60 EUR generieren.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.