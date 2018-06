Cypress Development veröffentlicht Ressourcenschätzung für Clayton Valley

LithologieTonnen Gehalt-ppLi-kgLCÄ-kt

m



angezeigt

Upper Tuff58.700 707 41.50221

0



Upper 148.300897 133.0708

Olive 00



Main Blue 220.5001.081 238.41.269

00



Lower 132.200851 112.5599

Olive 00



Hard 136.900673 92.10490

Bottom 0



Total 696.600886 617.53.287

00



abgeleite

t



Upper Tuff65.300 689 45.00240

0



Upper 112.400883 99.30529

Olive 0



Main Blue 190.7001.032 196.81.048

00



Lower 149.400833 124.4662

Olive 00



Hard 125.000657 82.10437

Bottom 0



Insgesamt 642.800852 547.62.916

00

LithologieTonnen Gehalt-ppLi-kgLCÄ-kt

m



angezeigt

Upper Tuff22,.600686 15.5083

0



Upper 37.400 947 35.40188

Olive 0



Main Blue 88.000 1.169 102.9548

00



Lower 24.500 922 22.60120

Olive 0



Hard 18.900 672 12.7068

Bottom 0



Total 191.400988 189.11.007

00



angedeute

t



Upper Tuff- - - -

Upper 7.200 986 7.10038

Olive



Main Blue 11.200 1.161 13.0069

0



Lower 7.000 929 6.50035

Olive



Hard - - - -

Bottom



Insgesamt 25.400 1.047 26.60142

0

Vancouver, 11. Juni 2018 - Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) (OTCQB: CYDVF) (Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es einen NI-43-101-konformen technischen Bericht mit dem Tital Resource Estimate Clayton Valley Lithium Project" auf SEDAR veröffentlicht hat. Der technische Bericht enthält die unabhängige Mineralressourcenschätzung für das zu 100 Prozent unternehmenseigene Lithiumprojekt in Nevada, wie es in der Pressemitteilung vom 1. Mai 2018 heißt.Der technische Bericht, bei dem es sich um die erste Schätzung für das Konzessionsgebiet von Cypress handelt, wurde von Global Resource Engineering (GRE) aus Denver, Colorado, erstellt. Der Bericht ist ab dem 1. Mai 2018 gültig und trägt das Ausstellungsdatum 5. Juni 2018. Darin enthalten sind Empfehlungen für weitere Arbeiten, wie unter anderem eine wirtschaftliche Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA). GRE geht davon aus, dass es diese innerhalb der nächsten zwei Monate abschließen wird. Terre A. Lane, J. Todd Harvey, Hamid Samari und J. J. Brown von GRE sind als qualifizierte Sachverständiger für den Bericht zuständig.- Gesamte angezeigte Mineralressource von 697 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 886 ppm Lithium (Li), was 3,287 Millionen enthaltenen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ) entspricht.- Gesamte abgeleitete Mineralressource von 643 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 852 ppm Li, was 2,916 Millionen enthaltenen Tonnen LCÄ entspricht.- Die gemeldeten Mineralressourcen unterliegen einem Cutoff-Wert von 300 ppm Li und sind auf den Grubenumriss beschränkt, was Betriebskosten von 15 $ pro Tonne, einem LCÄ-Preis von 10.000 $ pro Tonne und einem Nettoabbau von 80% LCÄ entspricht.- Aufgrund von Anpassungen bei den Modellgrenzen wurden nach der Pressemitteilung vom 1. Mai 2018 kleinere Veränderungen am Ressourcenmodell vorgenommen. Das Verhältnis von angezeigten zu abgeleiteten Tonnen vergrößerte sich ein wenig, während die Netto-Lithiumtonnen im Modell leicht sanken.- Die Ressourcen werden in fünf Einheiten unterteilt, die sich durch die stratigrafische Position und Farbe unterscheiden (Tabelle 1). Die mittleren drei Einheiten sind höhergradig und man schätzt, dass sie durchschnittlich mehr als 950 ppm Li aufweisen, während die oberste und die unterste Einheit durchschnittlich weniger als 700 ppm Li aufweisen.- GRE hat einen ersten Grubenumriss erstellt, der einen Abbau über mehrere Jahrzehnte mit einer Produktionsrate von 10.000 bis 15.000 Tonnen täglich verspricht (Tabelle 2). Die ursprüngliche Grube enthält eine angezeigte Ressource von 191 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 988 ppm Li (1,007 Mio. Tonnen LCÄ) und eine abgeleitete Ressource von 25 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 1.047 ppm Li, (0,142 Mio. Tonnen LCÄ). Selektiver Abbau höhergradigen Materials, d.h. der mittleren drei Einheiten, wird eine in der PEA berücksichtigte Option sein.- Metallurgische Tests aus drei Bohrlöchern, von denen zwei innerhalb des ursprünglichen Grubenareals liegen, haben gezeigt, dass die vermischende Tanklaugung mit Schwefelsäure eine brauchbare Methode zur Lithiumextraktion ist. Test zeigen Laugungszeiten von unter 8 Stunden mit relativ niedrigem Verbrauch von Säure und anderen Reagenzien. Es ist zu erwarten, dass Schwefelsäure den Hauptbestandteil der Betriebskosten ausmacht, und in der PEA werden Alternativen für Schwefelsäure berücksichtigt.- Fünf bis zehn Bohrlöcher werden von GRE empfohlen, um Ressourcen in höher bewertete Kategorien einteilen zu können und Material für weitere metallurgische Tests zu erhalten. Diese Bohrungen sind für die PEA nicht nötig, werden aber empfohlen, um das Projekt schnell voranzutreiben. Außerdem empfiehlt GRE, weiterhin Umweltbasisdaten zu sammeln und hydrogeologische und geotechnische Untersuchungen durchzuführen.GRE schätzte die Mineralressource anhand einer Datenbank aus 23 Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 1.891 Metern, die Cypress 2017 und 2018 niedergebracht hat. Die Ressource wurde mithilfe eines 2,5-dimensionalen (2,5-D) Gittermodells (üblich für geschichtete Sedimentlagerstätten) der sechs mineralisierten stratigraphischen Einheiten, welche eine dünne oberflächliche Schottereinheit enthält, berechnet und anhand eines 3-dimensionalen (3-D) Blockmodells verifiziert. Die mineralisierten Abschnitte in den Bohrlöchern und eine 3-D-Interpretation der Geologie und der Abschnitte wurden von Terre Lane und J.J. Brown von GRE, beides qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101, durchgeführt.3-D-Ansicht des Bohrlochs auf Lithiumprojekt Clayton Valley: https://www.cypressdevelopmentcorp.com/site/assets/files/3573/cyp_re_3d_dh_view.jpgAlle Proben für das Projekt wurden bei ALS Chemex oder Bureau Veritas, beides gemäß ISO-9000 zertifizierte Labors, untersucht. Die resultierenden Abschnitte wurden für das 2,5-D-Gittermodell für die gesamte Sedimenteinheit zusammengesetzt und für die 3-D-Schätzung als 5 m lange Bohrlochabschnitte zusammengesetzt. Eine Gehaltsbegrenzung der Lithiumwerte war nicht erforderlich. Die Gehalte aus dem Modell wurden in Techbase mit einem Algorithmus nach dem Inverse Distance Squared-Verfahren interpoliert. Ein Tonnagefaktor von 1,7 Tonnen pro Kubikmeter wurde auf Grundlage allgemeiner veröffentlichter Werte zur Darstellung der In-situ-Dichte gewählt. Die angezeigten Mineralressourcen befinden sich per definitionem innerhalb von 300 Metern von einem Bohrloch, wobei die abgeleitete Mineralisierung zwei Bohrlöcher innerhalb einer Suchellipse von 1500 x 800 Metern für jede Einheit erfordert. Die Hauptachse war in Nord-Süd-Richtung entlang des Tales ausgerichtet. Die Sedimenteinheiten sind durch das Vulkanpaket Angel Island und die Grenzen der Konzessionen beschränkt.Die gemeldeten Mineralressourcen unterliegen einem Cutoff-Wert von 300 ppm Li, was Betriebskosten von 15 $ pro Tonne für Abbau, Weiterverarbeitung und G&A entspricht. Die Kosten spiegeln einen Abbau von 10.000 - 15.000 Tonnen pro Tag in weichem Sedimentmaterial wider, das keine Sprengung benötigt. Die Kostenschätzung für den Cutoff-Wert umfasst die Kosten für die gelieferte Säure in Höhe von 80 $ pro Tonne und 100 kg Säure pro Tonne verarbeiteten Materials.Für die Mineralressource wurde eine Lithiumgewinnung von insgesamt 80% genommen, basierend auf den Ergebnissen der Labortests und der bestätigenden Laugungstests auf Hazen in Golden, Colorado, unter der Leitung von Dr. Todd Harvey, GREs qualifiziertem Sachverständigen für Metallurgie gemäß NI 43-101. Die vorläufigen metallurgischen Untersuchungen weisen darauf hin, dass der Tonstein gut auf konventionelle schwache Säurenlaugung reagiert, ohne dass eine nachgelagerte Größenreduzierung erforderlich ist. Erste Ergebnisse lassen auf eine Lithiumextraktion von mehr als 80% schließen. Ma geht von Laugungszeiten von 2 - 8 Stunden mit 5% Schwefelsäure bei Temperaturen zwischen 50 und 80°C aus.Laugungskinetik für Lithiumprojekt Clayton Valley: https://www.cypressdevelopmentcorp.com/site/assets/files/3573/cyp_re_preliminary_leach_kinetics-1.jpgDie vorläufigen Laugungsergebnisse zeigen, dass eine relativ hochgradige Lösung mit Li, K, Na und nur wenigen schädlichen Elementen hergestellt werden kann und dass ein herkömmlicher, nachgelagerter Lithiumgewinnungskreislauf anwendbar sein sollte, um verkäufliches Lithiumcarbonat oder Lithiumhydroxid zu produzieren.Produktionsfließbild für Lithiumprojekt Clayton Valley: https://cypressdevelopmentcorp.com/site/assets/files/3573/cyp_re_conceptual_flowsheets.jpgGRE schlussfolgert, dass Cypress Lithiumprojekt Clayton Valley das Potenzial hat, ein weltweit wichtiger Lieferant für Lithiumprodukte zu werden und dass weitere Arbeiten sicher sind.Hinweis: ppm = parts per million / Teile pro Million, Li = Lithiummetall, LCÄ = Lithiumcarbonatäquivalent, kg = Kilogramm, kt = KilotonneQuerschnitt durch das Lithiumprojekt Clayton Valley: https://www.cypressdevelopmentcorp.com/site/assets/files/3573/cyp_re_cross_section_2.jpgDraufsicht auf ursprüngliche Grube des Lithiumprojekts Clayton Valley: https://www.cypressdevelopmentcorp.com/site/assets/files/3573/cyp_re_plan_view_of_preliminary_pitsm.jpgDie CIM-Definitionen für Mineralressourcen wurden eingehalten. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit ist daher nicht gesichert. Es besteht keine Gewissheit, dass alle oder ein Teil der Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt werden.Terre Lane, J.J. Brown, Hamid Samari und Dr. Todd Harvey von GRE sind qualifizierte Sachverständige gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 und haben die technischen Daten in dieser Pressemitteilung genehmigt. Cypress Development Corp. ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada gerichtet ist.Das Cypress-Lithiumprojekt Clayton Valley befindet sich unmittelbar östlich der von Albemarle betriebenen Mine Silver Peak, dem einzigen Lithiumsole-Bergbaubetrieb in Nordamerika. Im Rahmen der jüngsten Explorationsarbeiten hat Cypress eine ausgedehnte Lagerstätte mit lithiumhaltigem Tonstein direkt neben dem Solefeld entdeckt. Nachdem die Mineralisierung anhand von Bohrungen über einen sieben Kilometer langen Trend nachverfolgt werden konnte, macht die Größe dieser Lagerstätte das Clayton Valley zu einem vorrangigen Ziel, das Potenzial hat, die Zukunft der Lithiumproduktion in Nordamerika maßgeblich zu beeinflussen.Cypress Development Corp. verfügt über rund 60,1 Millionen ausgegebene und ausstehende Aktien.Um mehr über Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website auf www.cypressdevelopmentcorp.com.Cypress Development Corp.Dr. Bill WilloughbyWILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE, Chief Executive OfficerDon Myers, Director, Corporate CommunicationsCypress Development Corp.Tel: 604-639-3851Tel: 800-567-8181 (gebührenfrei)Fax: 604-687-3119E-Mail: info@cypressdevelopmentcorp.comDIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf www.sedar.com.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!