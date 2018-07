Indien konsumiert physisches Silberangebot

oder

Anstatt erneut über Charts und Preisprognosen am COMEX-Markt zu diskutieren, dachten wir, dass wir diese Woche eine physische und fundamentale Entwicklung hervorheben sollten, die 2018 anscheinend bisher unbeachtet blieb.Bevor wir beginnen, sollten wir zuerst Louis Cammarosano von Smaulgld unseren Dank aussprechen. Louis beobachtet die weltweite Metallnachfrage genau und informierte uns über die Nachfrage Indiens. Seinen Post finden Sie hier Kommen wir auf den Punkt. Während der Preis des digitalen Silbers am COMEX-Markt niedriger gedrückt wird, schnellt die Nachfrage nach echtem physischen Silber in Indien in die Höhe. Auf Louis' unterem Chart kann man erkennen, dass die indische Silbernachfrage 2015 ein Rekordhoch verzeichnete... als die Preise des digitalen COMEX-Silber einen Boden unter 14 Dollar bildeten und dann eine Rally von 50% auf 21 Dollar starteten, die bis Mitte 2016 anhielt. Tatsächlich importierte Indien im April 2018 alleine bereits 902 Tonnen, was den höchsten Monatswert seit Dezember 2015 darstellt.Und es ist wichtig, den obigen Chart im Kontext zu verstehen. Die 2.889 Tonnen, die 2018 importiert wurden, sind nur die bisherigen Daten bis zum April 2018. Das ist nur ein Drittel des Jahres. Um also eine jährliche Quantität zu berechnen, müssen wir 2.889 mit 3 multiplizieren. Wenn die aktuelle Nachfrage Indiens also den Rest des Jahres derartig zunimmt, dann wird diese auf 8.667 Tonnen für das Jahr 2018 steigen und damit das vorherige Hoch von 8.529 Tonnen 2015 übersteigen.Aber lassen Sie uns hier nicht stoppen. Wie viel Silber sind 8.667 Tonnen? Ist das viel oder wenig? Nun, betrachten wir einen Artikel vom Dezember letzten Jahres. Der Autor zitiert einen Bericht von Metals Focus, der ein weltweites Gesamtsilberangebot von 867.000.000 Unzen 2018 prognostiziert. Eine ähnliche Studie von Jeffrey Christians CPM Group schätzt das Weltsilberangebot für 2018 auf 817.000.000 Unzen. Verwenden wir hier einen Durchschnittswert und legen diesen bei 840.000.000 Unzen fest.Nun zurück zu Indien... Wie viele Unzen sind 8.667 Tonnen? Etwa 280.000.000. Führen wir einige Berechnungen durch. Die gesamte Welt wird 840.000.000 Unzen Silber produzieren, jedoch ist Indien allein bereits auf dem besten Weg 280.000.000 Unzen zu importieren. Berechnet man den Anteil der indischen Nachfrage am Gesamtangebot, findet man heraus, dass Indien dabei ist, ein Drittel des weltweiten Gesamtsilberangebots des Jahres 2018 zu importieren.Nun würde man erwarten, dass jeder Konsum eines Landes von einem Drittel des weltweiten Angebots irgendeiner Ware einen positiven Einfluss auf den Preis haben wird. Aber nicht in der bizarren Welt der digitalen und derivativen Preisfindung des COMEX-Marktes! Im Jahr 2018 ist es nicht physisches Angebot oder Nachfrage, die den Preis festlegen. Stattdessen sind es Angebot und Nachfrage der digitalen Derivate des COMEX-Marktes, die den physischen Preis festlegen.Während die Welt nur 840.000.000 Unzen Silber produziert, unterhält der COMEX in New York üblicherweise Open Interest von mehr als 200.000 Silberkontrakten. Bei 5.000 Unzen je Kontrakt sind das 1.000.000.000 Unzen digitalen Silbers. Und mit einem durchschnittlichen Tageshandelsvolumen von 100.000 Kontrakten handelt der COMEX jeden Tag mit mehr als 500.000.000 Unzen digitalen Silbers! Wie man sieht, ist es nicht der Handel von physischem Metall, der den Preis festlegt. Stattdessen tut dies der Handel mit digitalen Derivaten.All diese Faktoren bringen uns zum Kern dieser Geschichte. Angeführt von Indien befindet sich die Welt mittlerweile auf dem besten Weg, das Gesamtsilberangebot zu konsumieren, das 2018 produziert werden wird. Der Silberpreis in Dollar ist jedoch im Jahresvergleich nun um mehr als 10% gesunken. Das ist eine Dichotomie, die sich bald selbst korrigieren muss. Entweder wird die physische Silbernachfrage vor Jahresende zusammenbrechender Papierpreis wird wie 2016 zum Handeln gezwungen werden.Demnach sollten Sie die weltweite physische Nachfrage in den kommenden Monaten genau beobachten. Wenn die indische und weltweite Nachfrage nach physischem Silber weiterhin ansteigt, muss das digitale und derivative Preissystem mit höheren Preisen reagieren oder einen Zusammenbruch und Scheitern riskieren.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 17. Juli 2018 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.