Maple Gold Mines avanciert Abgrenzung von "Greenfield"-Zielen mittels regionaler Kartierungen

Montreal, 11. Oktober 2018 - Maple Gold Mines Ltd. "("Maple Gold" oder das"Unternehmen") (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G) gibt ein allgemeines Unternehmensupdate, da das Unternehmen das letzte Quartal des Jahres 2018 beginnt.Maple Gold führt zurzeit ein erstes regionales Kartierungs- und Probenentnahmeprogramm im aufschlussreichen zentralen Drittel der Liegenschaft durch, um zusätzliche Greenfield-Ziele zu generieren. Das Unternehmen arbeitet ebenfalls daran, alle neuen Bohrdaten aus der Kampagne 2018 in aktualisierte Sektionen, Pläne und 3D-Modelle zu integrieren.Das Unternehmen brachte im Rahmen der Kampagne 2018 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 22.593 m nieder (siehe Pressemitteilung vom 4. September 2018, Programmzusammenfassung), wobei sich ungefähr 16.300 Bohrmeter auf das Ressourcengebiet konzentrierten. Dies ist die erste Bohrkampagne, die seit Zusammenstellung des neuen technischen Fachausschusses und Explorationsteams vor ungefähr einem Jahr durchgeführt wurde.Ein Schwerpunkt für Maple Golds technisches Team war die Erstellung zusammenhängender geologischer und tektonischer 3D-Modelle, die zusammen die Grundlage für nachfolgende Ressourcenschätzungen und zukünftige Bohrziele innerhalb des 6 km x ca. 2 km großen bekannten Ressourcengebietes bilden. Die neuen Modellierungsarbeiten sind vor Ort im Gange nach einem Jahr, in dem Projektdaten gesichtet und ausgewählte historische Bohrkerne sowie alle die neuen Bohrlöcher der Kampagne 2018 protokolliert wurden. Maple Gold hat einen neuen Satz interpretierter geologischer/analytischer Profilschnitte erstellt und präzisiert diese jetzt. Das Unternehmen hat auch möglicherweise zum ersten Mal die dazu korrespondierenden Längsschnitte, Niveaupläne und ein digitales 3D-Modell für die Lagerstätte Douay erstellt und präzisiert. Der Beginn einer aktualisierten Ressourcenschätzung, die die neuen Modelle und Bohrdaten aus dem Jahr 2018 enthält, wird in den kommenden Monaten (viertes Quartal) erwartet.Maple Golds VP Exploration, Fred Speidel, sagte: Wir glauben, dass unsere detaillierte und methodische Vorgehensweise zur Modellierung der Geologie, der Tektonik und der Vererzung auf Douay ein kritischer Schritt ist sowie ein Schritt, der dabei helfen wird, den Weg für zukünftige Exploration, Ressourcenoptimierung und Entwicklung zu ebnen.Maple Golds President und CEO, Matthew Hornor, sagte: Auf Unternehmensniveau haben wir unsere Ausgaben strategisch zugeteilt, um die Ressourcen auf wichtige Meilensteine zu konzentrieren, während wir ebenfalls die die Gemeinkosten zum 1. Juli um 50 % reduzierten. Wir glaubten, dass es vernünftig war, Kapital zu bewahren, damit wir gewährleisten konnten, dass das Unternehmen in einer komfortablen Finanzlage ist, falls sich die schwächere Marktsituation bis weit in das Jahr 2019 fortsetzt. Wir arbeiten auf eine aktualisierte Ressourcenschätzung hin und erkunden potenzielle Partnerschaften mit großen Goldbergbaugesellschaften, da die Branche einen Zyklus der Zusammenschlüsse und Akquisitionen beginnt.Die Vorgehensweise des Unternehmens auf dem Projektniveau umfasste die unternehmensinterne Unterbringung des Großteils der Explorationsfunktionen, um die Kontinuität der Wissensbasis des Unternehmens zu gewährleisten. Das Ziel ist, die besten geowissenschaftlichen Praktiken bei allen Explorationstätigkeiten des Unternehmens anzuwenden. Das Unternehmen hat sich festgelegt, dem Entdeckungsmodell zu folgen, wobei 20 bis 30 % der Explorations- und Bohrbudgets für neue regionale Greenfield-Zielgebiete vorgesehen sind. Das aktuelle Kartierungs- und Probenentnahmeprogramm sowie die geplanten IP-Linien (induzierte Polarisation) über den Greenfield-Zielgebieten während der kommenden Wintersaison sind Beispiele der liegenschaftsumfassenden Explorationsstrategie des Unternehmens.Maple Gold ist ein Goldexplorationsunternehmen in einem fortgeschrittenen Stadium, das sich auf die Definition eines ausgedehnten Goldprojekts in einer der weltweit besten Bergbaurechtssprechungen konzentriert. Das unternehmenseigene Goldprojekt Douay umfasst eine Gesamtfläche von 377 km² und liegt in der Deformationszone Casa Berardi (55 km Streichlänge), die sich im ertragreichen Grünsteingürtel Abitibi im Norden der kanadischen Provinz Quebec befindet. Das Projekt profitiert von der ausgezeichneten Infrastruktur und verfügt über eine bereits definierte Goldressource (Micon 2018) 479.000 Unzen bei 1,59 g/t Au (angezeigte Kategorie) und 2.759.000 Unzen bei 1,02 g/t Au (geschlussfolgerte Kategorie) unter Verwendung eines Cut-off-Gehalts von 0,45 g/t Au. Bitte besuchen Sie www.maplegoldmines.com oder siehe Einreichungen des Unternehmens bei SEDAR für eine Kopie des Micon 2018 Report.Weitere Informationen finden Sie unter www.maplegoldmines.com.FÜR Maple Gold Mines Ltd. Matthew HornorB. Matthew Hornor, President & CEOMr. Joness Lang, VP, Corporate DevelopmentEmail: jlang@maplegoldmines.comIn EuropaSwiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMELDUNG.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Diese beinhalten Aussagen über das Mineralpotenzial der Porphyry-Zone, das Potenzial für bedeutende Mineralisierung in anderen Bohrungen im Rahmen des Bohrprogramms, auf das hierin verwiesen wird, und den Abschluss des Bohrprogramms. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Vermutungen, Unsicherheiten und der nach bestem Wissen der Unternehmensführung erfolgten Einschätzung der zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse könnten sich erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens unterscheiden. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass sie sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen im Hinblick auf die den zeitlichen Ablauf und den Abschluss der Privatplatzierung. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Begriffe wie erwarten, werden, beabsichtigen und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen.Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen, die das Management zum Zeitpunkt der Äußerung solcher Aussagen für angemessen hält, oder die in bestimmten Fällen auch auf der fachlichen Meinung von Dritten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den zukünftigen Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Eine genauere Beschreibung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnten Ergebnissen unterscheiden, finden Sie in den von Maple Gold Mines bei der kanadischen Wertpapierregulierungsbehörde eingereichten Unterlagen, die auf der Webseite www.sedar.com bzw. auf der Webseite des Unternehmens (www.maplegoldmines.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird gesetzlich gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!